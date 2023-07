Dan Auerbach (The Black Keys) estrena canción en solitario

Easy Eye Sound, el sello discográfico de Nashville dirigido por Dan Auerbach (The Black Keys) y galardonado como el Sello Discográfico de Blues del Año 2022 por Billboard, ha dedicado los últimos seis años no solo a preservar el blues, sino también a dar voz a los artistas olvidados del género y, en el proceso, ha construido una próspera comunidad multigeneracional que ha obtenido 16 nominaciones al GRAMMY, ha lanzado 4 álbumes de blues número 1 en Billboard y ha recibido amplio reconocimiento.

En esta ocasión, Easy Eye Sound presenta un nuevo tema en solitario de Auerbach, titulado «Every Chance I Get (I Want You In The Flesh)», este tema destaca por su persistente y cautivador zumbido instrumental, que evocará a algunos oyentes la grabación de Canned Heat de 1967, «On the Road Again».

Auerbach comenta: «Me encantaba esa canción cuando era niño», a su vez, esta se inspiraba en la canción «Dark Road» (1953) del bluesman de Chicago Floyd Jones y en «Big Road Blues» (1928) del legendario músico del Delta del Mississippi, Tommy Johnson.

«Every Chance I Get (I Want You In The Flesh)» es el último adelanto de la próxima antología de blues de Easy Eye Sound, titulada Tell Everybody! (a la venta el 11 de agosto). Esta recopilación ofrece una visión de la escena moderna del blues y presenta grabaciones exclusivas producidas por Dan Auerbach en los estudios de la compañía. Con la participación de leyendas del blues como Jimmy «Duck» Holmes de Bentonia y los evocadores sonidos gospel del Delta de Leo «Bud» Welch, así como la brillantez de jóvenes artistas como el dúo de Detroit, Moonrisers, y el músico coreano-americano de Kentucky, Nat Myers, Tell Everybody! representa la última manifestación de la misión de Easy Eye Sound de dar voz a los artistas olvidados del género del blues.

Escucha ‘Every Chance I Get (I Want You In The Flesh)’ de Dan Auerbach

Foto: Laura Partain