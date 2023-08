Pascal Comelade / Ramon Prats / Lee Ranaldo – Velvet Serenade (Staubgold)

Con este disco se cierra un periodo fundamental para el periodista y crítico musical Ignacio Julià. Tal y como él mismo escribe en el folleto que incluye el vinilo, es el único periodista que a lo largo de los años comprendidos entre 1978 a 2022 ha entrevistado a todos los miembros de The Velvet Underground, y eso merecía un colofón de lujo. Ese broche de oro lo ponen dos documentos fundamentales para los fans de los Velvets: por un lado, el libro que recopila todas esas entrevistas y experiencias vividas con la banda titulado Linger On: The Velvet Underground (Ecstatic Peace Library), y este bello homenaje que el año pasado le rindieron Pascal Comelade (pianos), Ramon Prats (batería), y Lee Ranaldo (guitarras, percusiones). Quizás, como dice Julià, a todos los aficionados a la música de The Velvet Underground nos pasado un poco lo mismo que a él: es música que han posibilitado que nos reencontremos con la belleza y la verdad, para de esta manera entender un poco mejor el comportamiento humano.

Esta es una historia, aparte de hermosa por todo lo vivido junto a las huestes de Lou Reed y John Cale, también por el colofón con la actuación en directo en el Auditori de Banyoles (Girona) el 28 de abril de 2022 que sirvió para rendir tributo a una formación que cambió la forma de entender el rock y de performarlo sobre un escenario.

El repertorio capturado en este disco formó parte de los ensayos previos al concierto del día anteriormente citado, pero es una modélica y sentida deconstrucción de la orografía velvetiana.

Lo que quería Julià era experimentar con estas canciones, no dejar que fuera un disco más de versiones al uso. Pocos ensayos hicieron falta para que estas canciones fueran esculpidas con la heterodoxia requerida y volaran alto con rumbo incierto. De las seis canciones es “Ocean” la que tiende a ser más fiel a la original incluida en VU (1984), pero “Femme Fatale” con los teclados de juguete del mago Comelade y los punteos de guitarra minimalistas de Ranaldo la convierte en lo más parecido a la banda sonora de un teatro de sombras chinescas. Es el mismo Comelade y su teclado de juguete quien vuelve a dotar de un halo fantasioso a “All Tomorrow’s Parties” -tema que abre el disco-, para luego seguir la melodía con el piano acústico mientras Ranaldo va parasitando el ambiente con distorsiones oblicuas, y Prats emplea las escobillas para tocar y recrear un ambiente más íntimo. La electricidad que va dejando en el ambiente el ex Sonic Youth gravita en el ambiente para enlazar con una toma de “What Goes On” que es una suerte de blues de ritmo sincopado. “I’m Waiting For The Man” se adentra por meandros a la vez sinuosos y escarpados: de las resonancias a Jerry Lee Lewis se pasa a la aspereza de los ambientes de Glenn Branca y hasta a los pespuntes psicodélicos de unos High Rise, mientras que la canción “Lou’s Blues” – cuya autoría es de Lee Ranaldo– es un homenaje en forma de rock muy apegado a los ambientes tensos de la Velvet. Un disco para emmarcar.

