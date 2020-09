Perfume Genius anuncia concierto especial con cuarteto de cuerda

El 19 de septiembre, Perfume Genius (Mike Hadreas) aparecerá en directo desde el Palace Theater en el centro de Los Angeles. Estará acompañado por una banda de seis músicos y un cuarteto de cuerdas. El concierto incluirá canciones de su más reciente álbum Set My Heart On Fire Immediately. Esta será la primera vez que los fans podrán escuchar canciones de este disco tocadas en directo. Los tickets salen a la venta hoy, viernes 4 de septiembre y cuestan $15 por adelantado o $20 el día del evento. Por $5 los fans tendrán la oportunidad de ver un actuación íntima y acústica de Perfume Genius posterior al concierto. Otros ítems estarán disponibles como una camiseta de edición limitada, posters autografiados, reservas del nuevo libro de Perfume Genius y el vinilo de Set My Heart on Fire Immediately. Toda la información sobre los tickets y el merchandise se puede encontrar aquí.

Perfume Genius apareció recientemente en The Late Show With Stephen Colbert tocando “Whole Life” para la serie #PlayAtHome. A principios del verano también había presentado “On The Floor” y “Jason” en Tonight Show with Jimmy Fallon. Y actuó en directo para “Listening Club” de Pitchfork.

Perfume Genius publicó en mayo su nuevo trabajo, Set My Heart On Fire Immediately vía Matador Records/Everlasting Popstock. El álbum fue producido por Blake Mills y cuenta con la colaboración de los músicos Jim Keltner, Pino Palladino, Matt Chamberlin y Rob Moose. Fue grabado en Los Angeles donde Perfume Genius vive desde 2017 junto a su pareja y colaborador musical Alan Wyffels. El álbum explora y subvierte los conceptos de la masculinidad y los roles tradicionales e introduce de forma decidida las influencias musicales americanas.