Pink Floyd lanzan playlist con actualizaciones diarias

Pink Floyd lanza una nueva lista de reproducción que se actualizará diariamente. Titulada ‘Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist‘, esta nueva y emocionante manera de redescubrir y sumergirse en la música de Pink Floyd comenzará con la canción, actualmente no disponible en streaming ; Us & Them (Live at The Empire Pool, Wembley, Londres 1974) incluida en la caja IMMERSION 2011 ‘Dark Side of the Moon’.

Una serie de grabaciones especialmente seleccionadas para este propósito, se agregarán diariamente apareciendo en la parte superior de la lista de reproducción, la selección evolucionará gradualmente con nuevos añadidos : desde los clásicos de mayor éxito, a sus canciones más desconocidas. “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist” destaca la contribución de la banda a la música en los últimos 60 años. Todos los viernes, la lista de reproducción presentará pistas raras (para escuchar en streaming o descarga) originalmente disponibles en los conjuntos de cajas de Inmersión. Entre las grabaciones destacan 4 canciones que se publicarán cada viernes :

29 Mayo – Have A Cigar (Alternate Version) – ‘Wish You Were Here’ Immersion

5 Junio – Any Colour You Like (Live at Wembley 1974) – ‘The Dark Side Of The Moon’ Immersion

12 Junio – Run Like Hell (The Wall WIP pt2 Band Demo) – ‘The Wall’ Immersion

19 Junio – Money (Early Mix 1972) – ‘The Dark Side Of The Moon’ Immersion

“Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist” se publicará y actualizará diariamente en Spotify y YouTube. Además, las grabaciones que actualmente no están disponibles, también se lanzarán para descarga y streaming en Amazon, Apple Music y otras plataformas digitales con la nueva canción que se añadirá cada viernes.

Aquí en Spotify.