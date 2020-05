Basurita tienen nuevo disco

El año pasado asistimos al nacimiento de Basurita, banda con miembros de Cancer Moon, El Inquilino Comunista, Cujo o Los Clavos.

Ahora llega un nuevo lanzamiento de la formación, liderada por Santi (miembro de El Inquilino Comunista). Santi compone letras y música. Iñigo, bajista, viene de bandas como Cujo, Cancer Moon, Los Clavos, Arana y Morenas, con las que convive. Gurru, batería, estuvo en Electrobikinis, Zodiacs y en Cujo con Iñigo, además de varias colaboraciones. A la guitarra Javier Goti, miembro de los extintos The Growl y The Painkillers, y que continua con los activos The Meows. Chus del Gallego, miembro de Berlín, toca los teclados.

Lo nuevo de Basurita se llama El Gran Feliz, grabado en el estudio Paco Loco, El Puerto de Santa Maria, Cadiz, agosto 2019.