PJ Harvey lanza el primer single de su nuevo álbum

Han pasado siete largos años, pero al fin conocemos los primeros detalles del que será el nuevo disco de PJ Harvey. La cantante británica anuncia la continuación de The Hope-Six Demolition Project (2016), que se publicará el próximo 7 de julio con el título de I Inside the Old Year Dying.

Grabado con sus colaboradores creativos de confianza, John Parish y Flood, construye un universo sonoro ubicado de alguna manera en un espacio entre los opuestos de la vida y entre la historia reciente y el pasado antiguo. Esparcido con imágenes bíblicas y referencias a Shakespeare, se anuncia que contendrá un tono profundamente edificante y redentor.

La artista ha aprovechado estos últimos años para reeditar gran parte de su catálogo e ir estrenando canciones sueltas, ya sean colaboraciones puntuales o bandas sonoras, como la que lanzó el pasado otoño junto al músico Tim Philipps.

Hoy conocemos el primer avance del álbum, «A Child’s Question, August» que llega acompañada de un vídeo realizado por Steve Gullick y que fue anunciada a través de las redes de la compositora.

Escucha ‘A Child’s Question, August’ de PJ Harvey

Estas serán las canciones de ‘I Inside the Old Year Dying’ de PJ Harvey

1. Prayer at the Gate

2. Autumn Term

3. Lwonesome Tonight

4. Seem an I

5. The Nether-edge

6. I Inside the Old Year Dying

7. All Souls

8. A Child’s Question, August

9. I Inside the Old I Dying

10. August

11. A Child’s Question, July

12. A Noiseless Noise