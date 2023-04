The Dandy Warhols anuncian concierto en Madrid

The Dandy Warhols actuarán en Madrid el próximo 22 de mayo. La banda norteamericana estará en La Paqui (OchoyMedio) haciendo un repaso por sus temas más memorables.

Formados en Portland, Oregón, en 1994 por el cantante y guitarrista Courtney Taylor-Taylor, lanzaron su primer álbum, «Dandys Rule OK», en 1995 con la discográfica Tim/Kerr Records. Fue con su segundo álbum, » …The Dandy Warhols Come Down» (1997), que la banda ganó reconocimiento internacional gracias al éxito de canciones como «Bohemian Like You» y «Not If You Were the Last Junkie on Earth».

En los años siguientes, The Dandy Warhols lanzó varios álbumes más, incluyendo «Thirteen Tales from Urban Bohemia» (2000), que fue certificado disco de oro en el Reino Unido y presentó el sencillo «Horse Pills», y «Welcome to the Monkey House» (2003), que fue producido por Nick Rhodes de Duran Duran y contó con la colaboración de Nile Rodgers y Simon Le Bon.

A lo largo de su carrera, el grupo ha sido aclamado por su estilo ecléctico que fusiona influencias del rock psicodélico, el garage rock y el britpop, y por sus letras ingeniosas y provocadoras.

Entradas para The Dandy Warhols en Madrid

Puedes adquirirlas desde 22 euros en este enlace