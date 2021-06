Mad Cool 2022: Metallica, Muse, Placebo, The Killers, Kings Of Leon y más

Mad Cool acaba de desvelar el cartel completo del que será su quinto aniversario, aplazado por segundo año consecutivo por el COVID-19.

Amanecemos con la sorpresa de encontrarnos con el cartel casi al completo después de que los últimos días el festival empezara a dar pistas de los nombres que formarán parte de la edición de 2022. Todo parece que su aniversario será histórico ya que después de este avance de cartel tan potente, nos comentan que próximamente conoceremos el nombre de otros tres cabezas de cartel.

El cartel anunciado, compuesto por 104 bandas y artistas de todos los estilos, incluye nombres que han estado presentes en las ediciones anteriores, así como nuevas incorporaciones que reavivan el line up, terminan de cerrar un ciclo y marcan el camino para un reencuentro que será inolvidable.

Este primer avance nos deja un miércoles 6 de julio en el que podremos disfrutar de los conciertos de Metallica, Twenty One Pilots y Placebo, junto a quienes estarán artistas como Carly Rae Jepsen, Wolf Alice, Yungblud o The Levitants entre otros.

El jueves 7 Imagine Dragons y The Killers se unirán a Deftones, St. Vincent, Foals, Sigrid o Viva Belgrado. Mientras que el viernes 8 Muse y Faith No More atronarán junto a Alt-J, The War On Drugs, Jamie Cullum y Parcels, para terminar el sábado 9 con Kings Of Leon, Pixies, Royal Blood, Zara Larsson, Leon Bridges, Princess Nokia y más.

Estos son los primeros confirmados para Mad Cool 2022

Entradas

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022. La venta de tickets está ya activada a través de nuestros canales oficiales que podrás encontrar pinchando aquí. Los precios de las entradas de día, así como de los abonos del festival, se mantienen en el mismo importe actual. A partir del 7 de Julio se abrirá el periodo de devolución para aquellas personas que deseen el reembolso de su entrada. Además, a partir de hoy mismo aquellos que quieran cambiar su entrada de día podrán solicitarlo a través de Mad Cool Area.