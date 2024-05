Tymon Dogg & The Dacoits, proyecto que une a dos leyendas del punk con Lagartija Nick

Tymon Dogg es un cantautor y multi-instrumentista, miembro de Joe Strummer & The Mescaleros, y que colaboró con The Clash en sus álbumes Sandinista! y Combat Rock. Como artista solista no ha parado de dar conciertos en los últimos 50 años y cuenta con una extensa discografía. Su último álbum en solitario fue Made of Light y salió en noviembre de 2017.

Hace unos años puso en marcha el proyecto Tymon Dogg & The Dacoits, con la compañía de los miembros de Lagartija Nick Antonio Arias en el bajo, J.J. Machuca, teclados y Juan Codorniú en la guitarra, además de la leyenda del punk británico Richard Dudanski en la batería. Un grupo que comenzó en Granada hace varios años y cuajó con dos conciertos y la grabación de varios temas propios en el mítico estudio de Youth (Valle de Lecrín) en la primavera de 2016.

Antonio Arias colaboró por primera vez con Tymon Dogg en el año 1997, grabando en el estudio de Enrique Morente un tema para el disco FGL: De Granada a la Luna. Por otra parte, la relación musical entre Tymon Dogg y Richard Dudanski se remonta a más de 40 años, a mediados de los 70 en Londres, con el primer grupo de Joe Strummer, The 101’ers, y con muchas otras colaboraciones a lo largo de los años desde entonces.

Su disco, The Granada Sessions, sale a la venta el 25 de mayo, donde además será presentado en el Museo Cuevas de Sacromonte de la Ciudad Nazarí (Entradas a la venta aquí). Ya puedes escuchar tres de sus canciones, «Something To Prove», «Casida del herido por el agua» y «Wheel Of Life And Death».

