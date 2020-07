Random Thinking anuncian nuevo espectáculo con cuatro fechas en Sevilla

Los hermanos isleños Aurora y Ángel Pérez forman el proyecto artístico Random Thinking. Su exquisita propuesta musical enraizada en el folk, el blues y el smooth jazz les ha valido el reconocimiento unánime de crítica y público. Han sido escogidos entre los mejores artistas del año y sus discos han aparecido en diversas listas de medios especializados. Consiguieron el premio Alcalá Suena 2018 otorgado por la ciudad de Alcalá de Henares, y sus espectáculos están seleccionado por la Red de Teatros y recomendados por medios de todo el país. Con sus dos trabajos discográficos publicados hasta la fecha, Random Thinking (2014) y Right Here And Now (2017), han recorrido España en numerosos conciertos y festivales. De ambos discos, autoeditados y producidos por los propios hermanos Pérez pero de gran calidad, te hemos hablado en su momento en Muzikalia. Además les entrevistamos con motivo de su debut discográfico.

A pesar de los contratiempos que han bloqueado giras y festivales, Random Thinking continúan con nuevos proyectos, entre los que se encuentra un nuevo disco, colaboraciones cinematográficas y su nuevo espectáculo en directo: Windy and Warm (cálido y con viento). Un espectáculo que toma su nombre de la canción de Johnny Dee, popularizada en los 60 por Chet Atkins, y que se estrenará nada menos que con cuatro fechas en Sevilla a lo largo de las próximas semanas. Será en la XXI edición de las Noches en los Jardines del Real Alcázar donde Random Thinking presentarán por primera vez este viaje musical a través de la música popular de raíces folk, country y blues que siempre ha caracterizado la música del dúo.

Las fechas de presentación de Windy and Warm son las siguientes:

7 agosto XXI Noches Jardines del Real Alcázar/ Sevilla (Estreno)

30 agosto XXI Noches Jardines del Real Alcázar/ Sevilla

10 septiembre XXI Noches Jardines del Real Alcázar/ Sevilla

26 septiembre XXI Noches Jardines del Real Alcázar/ Sevilla

