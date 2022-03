Raveena – Asha’s Awakening (Warner)

Con pintas de princesa india enfundada en un vestido de color rosa y que parece despertar de un viaje interestelar se presenta en sociedad, tras su debut con Lucid (2019), la joven artista norteamericana Raveena. La cantante de ascendentes indios es una artista que cree en las bondades del mindfulness, los chacras, y la espiritualidad new age para encontrar respuestas a sus desvelos y apaciaguarlos. Eso queda claro en este excelente disco Asha’s Awakening (Warner, 2022) cuando lo cierra con una meditación de casi trece minutos –“Let Your Breath Become A Flower (Guided Meditation”- con canto de pájaros de fondo, y no sé si salir corriendo, pero no, en este disco hay mucha tela que cortar.

La herencia de Timbaland o The Neptunes (vamos, crema de la mejor) queda encerrada en el tarro de esencias que contiene “Rush” y “Secret” junto a Vince Staples. Ritmos sincopados, bases laberínticas y la voz de Raveena en su mejor estado de forma.

El sonido hip hop y R&B de los noventa sobrevuela todo el disco, dejando una estela de sonoridades aterciopeladas y tonalidades centelleantes. “Magic” y esos teclados house, los arreglos de tabla sobre los que se alza la belleza de “Times Flies”, o el irresistible mood ensoñador de “Asha’s Kiss” en donde la acompaña la célebre cantante de jazz experimental Asha Puthli, la misma artista que ha colaborado con gente como Ornette Coleman -colaboró en el magistral Science Fiction-, Lionel Hampton, o Elton John. La distracción en este viaje está asegurada. Pink is the colour.

Escucha Reveena – Asha’s Awakening