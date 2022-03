Neil Young anuncia tres discos nuevos en directo

Neil Young continúa lanzando conciertos, tras la reciente publicación de Carnegie Hall 1970 y Young Shakespeare Live.

Ahora llegan tres nuevos álbumes en vivo pertenecientes a su serie de grabaciones piratas, la Official Bootleg Series (OBS). Serán editados en vinilo y CD el 6 de mayo y han sido rescatados de su inmenso archivo de rarezas y grabaciones inéditas.

Los tres directos de Neil Young son:

Dorothy Chandler Pavilion: contiene un concierto acústico grabado el 1 de febrero de 1971 en Los Angeles.



On the Way Home

Tell Me Why

Old Man

Journey Through the Past

Cowgirl in the Sand

Heart of Gold

A Man Needs a Maid

Sugar Mountain

Don’t Let It Bring You Down

Love in Mind

The Needle and the Damage Done

Ohio

See the Sky About to Rain

I Am a Child

Dance Dance Dance

Royce Hall: es otro concierto acústico grabado el 30 de enero de 1971 en el campus UCLA de Los Angeles.



On the Way Home

Tell Me Why

Old Man

Journey Through the Past

Cowgirl in the Sand

Heart of Gold

A Man Needs a Maid

See the Sky About to Rain

Sugar Mountain

Don’t Let It Bring You Down

Love in Mind

The Needle and the Damage Done

Ohio

Down by the River

Dance Dance Dance

I Am a Child

Citizen Kane Jr. Blues (Live The Bottom Line): contiene un concierto sorpresa grabado el 16 de mayo de 1974 en Nueva York.

Pushed It Over The End

Long May You Run

Greensleeves

Ambulance Blues

Helpless

Revolution Blues

On the Beach

Roll Another Number (For the Road)

Motion Pictures

Pardon My Heart

Dance Dance Dance

En el caso de Royce Hall 1971 y Dorothy Chandler Pavilion 1971 el audio se ha mezclado de las cintas analógicas originales. El bootleg de Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) se ha restaurado y remasterizado.



El material gráfico original se ha reproducido también en la medida de lo posible, lo que le confiere ese aire de coleccionista atesorado y evoca la época en la que se creó por primera vez

Neil Young Archives es el contenedor de Neil para todo su material de archivo e incluye sus periódicos diarios The Times Contrarian y The Hearse Theater donde el fan puede encontrar rarezas y material en directo.