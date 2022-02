Red Hot Chili Peppers anuncian disco y comparten un adelanto

Red Hot Chili Peppers están de vuelta con su primer disco desde The Getaway (2016).

La banda californiana, que en 2019 recuperó en sus filas a su mítico guitarrista John Frusciante, publicará Unlimited Love el 1 de abril a través de Warner. Un disco que viene anticipado por el single “Black Summer”.

“Nuestro único objetivo es perdernos en la música”, dijo la banda sobre su próximo álbum en un comunicado de prensa. “Nosotros (John, Anthony, Chad y Flea) dedicamos miles de horas, colectiva e individualmente, a perfeccionar nuestro oficio y mostrarnos el uno al otro, para hacer el mejor álbum que pudimos. Nuestras antenas están sintonizadas con el cosmos divino, estábamos tan malditamente agradecidos por la oportunidad de estar juntos en una habitación y, una vez más, tratar de mejorar. Pasaron días, semanas y meses escuchándose unos a otros, componiendo, improvisando libremente y arreglando el fruto de esas mermeladas con gran cuidado y propósito. Los sonidos, ritmos, vibraciones, palabras y melodías nos cautivaron.

Anhelamos hacer brillar una luz en el mundo, animar, conectar y unir a las personas. Cada una de las canciones de nuestro nuevo álbum UNLIMITED LOVE es una faceta nuestra que refleja nuestra visión del universo. Esta es la misión de nuestra vida. Trabajamos, nos enfocamos y nos preparamos para que cuando llegue la ola más grande, estemos listos para montarla. El océano nos ha regalado una ola poderosa y este disco es el viaje que es la suma de nuestras vidas. Gracias por escucharnos, esperamos que lo disfruten. ¡QUE SALGA EL ROCK, HIJOS DE PUTA!”.

Frusciante comenta: “Cuando nos reunimos para comenzar a escribir material, comenzamos tocando viejas canciones de personas como Johnny “Guitar” Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett y otros. Poco a poco, empezamos a traer nuevas ideas y a convertir improvisaciones en canciones, y después de un par de meses, lo nuevo era todo lo que tocábamos. La sensación de diversión sin esfuerzo que teníamos cuando tocábamos canciones de otros se quedó con nosotros todo el tiempo que estuvimos escribiendo. Para mí, este disco representa nuestro amor y fe mutuas”.

Escucha ‘Black Summer’ de Red Hot Chili Peppers

Fechas de Red Hot Chili Peppers en España

Sábado 4 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla

Martes 7 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona

Vendrán acompañados por A$AP Rocky y Thundercat

ENTRADAS:

La venta general de entradas está disponible en RedHotChiliPeppers.com.