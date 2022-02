Escucha a Ilegales y Bunbury, en ‘Ángel Exterminador’

Ilegales celebrarán sus 40 años de historia en 2022 con la edición de La Lucha por la vida, un álbum con nuevas y “viejas canciones” que cuenta con colaboraciones de algunos de los músicos más importantes de la escena nacional actual como El Niño de Elche, Andrés Calamaro, Luz Casal, Iván Ferreiro, Guille y Juanma de Vetusta Morla, Carlangas (Novedades Carminha), Dani Martín, Josele Santiago, Evaristo Páramos (La Polla Records), Loquillo, Kutxi (Marea), Coque Malla, Kutxo (de los argentinos Auténticos Decadentes) y Enrique Bunbury, además de M Clan.

Ya habíamos escuchado la inédita “Divino Imbécil” junto a M. Clan y después su colaboración con Andrés Calamaro para la nueva versión de “Mi Copa y Yo”. Más tarde un tercer adelanto, otro tema inédito: “Tantas veces me he jugado el corazón, que lo he perdido” con la compañía de Loquillo.

Ahora, la banda de Jorge Martínez nos regala una nueva versión de su himno “Ángel Exterminador”, incluido en Chicos Pálidos Para la Máquina (Hispavox, 1988), en la que se hace acompañar por la voz de Enrique Bunbury.

Escucha ‘Ángel exterminador’ feat. Bunbury de Ilegales