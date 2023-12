Resurrection Fest 2024: Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Alice Cooper y más

Resurrection Fest Estrella Galicia 2024 ha revelado su ambicioso cartel, marcando un hito en su decimonovena edición, que se celebrará del 26 al 29 de junio de 2024 en Viveiro, Lugo.

El hito no es otro que juntar un total de ochenta y nueve bandas. Más de sesenta de ellas jamás han actuado en el festival y diecisiete jamás han visitado nuestro país. Un anuncio con muchos de los más grandes nombres del metal, del punk, del rock y del hardcore a nivel mundial repartidos en sus cuatro escenarios. Destacan esperadas actuaciones como la de Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon y Sum 41, en su gira de despedida, Bruce Dickinson de Iron Maiden, Corey Taylor de Slipknot. Además de leyendas como Alice Cooper, The Offspring, Megadeth, Accept y Machine Head.

El Chaos Stage contará con Biohazard (con su formación original), Comeback Kid, Cro-Mags y Bob Vylan como cabezas de cartel. El Desert Stage presenta a Graveyard, Corrosion of Conformity, High on Fire y Maybeshewill. La colaboración con Estrella Galicia como principal patrocinador privado fortalece el evento, que se llevará a cabo.

Cartel completo (en alfabético)

Accept, Alice Cooper, Aneuma, Ankor, Astray Valley, Avenged Sevenfold, Babymetal, Bad Omens, Balmog, Bellako, Biohazard, Bob Vylan, Bokassa, Bolu2 Death, Bring Me The Horizon, Bruce Dickinson, Comeback Kid, Corey Taylor, Corrosion of Conformity, Counterparts, Cro-Mags, Crypta, Crystal Lake, Death & Legacy, Death Before Dishonor, Delain, Donuts Hole, Dool, Dream State, Drug Church, Eivør, El Reno Renardo, Electric Callboy, Fallen At Dawn, Fear Factory, Finntroll, Frakture, Future Palace, Graveyard, Green Lung, Hanabie, Heretoir, Heriot, Hexis, High On Fire, Ihsahn, Imminence, Ithaca, Jiluka, Judiciary, Khemmis, Knosis, La Excavadora, La Inquisición, Lendakaris Muertos, Lovebites, MØL, Machine Head, Maybeshewill, Me Fritos And The Gimme Cheetos, Megadeth, Nakkeknaekker, Nashville Pussy, Noctem, Perpetual, Pest Control, Proudz, Rise to Fall, Royal Thunder, Slift, Sôber, Sandford Music Factory, Sanguisugabogg, Scowl, Shadow Of Intent, Slaughter To Prevail, Solence, Sons of Aguirre & Scila, Speed, Sum 41, Teksuo, The Black Panthys Party, The Electric Alley, The Lizards, The Offspring, Urne, Winterfylleth, Worst y Zulu.

Entradas Resurrection Fest Estrella Galicia 2024

Las entradas están disponibles en www.resurrectionfest.es.