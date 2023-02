REYKO – Fantasía (REYKO)

Hablar del nuevo disco de REYKO, y de su trayectoria en general es una de las tareas musicales más complejas. Todo en el dúo londinense, formado por la cantante española Soleil y el productor Igor parece arbitrario hasta que te das cuenta de que no lo es. Desde su viralidad con el electrodance de “Spinnin over you”, que apareció en la serie española Élite, y en tropecientos de anuncios televisivos, cualquier fan de su música habrá quedado anonadado con su último lanzamiento, Fantasía.

Fantasía es su tercer disco, y ya desde la portada podemos hacernos una idea de la amalgama de cosas que vamos a escuchar. El diseño gráfico del disco tiene similitud con lo que podría ser un glitch, un error de programación que mezcla algoritmos que no tienen nada que ver entre sí. Y así es como suena Fantasía. Entre las inspiraciones sonoras del disco que ha ido desvelando el dúo en entrevistas se encuentran nombres tan dispares como Billie Eillish, Manu Chao, Ramones, Beatles o Kraftwerk. Parecen nombres al azar, pero realmente no lo son.

El desorden del disco es tal, que “Bienvenidos”, el quinto corte, podría abrir perfectamente el álbum, con ese rock progresivo instrumental, que suena igual que la apertura del telón de un teatro. La que sí se encuentra al final es la otra instrumental del disco, “6pm” que mantiene un tono más fantasioso y menos activo, como un respiro para todo lo que acabamos de escuchar.

En Fantasía, ni las baladas son tan baladas, ni lo rock es tan rock. En “All I Ever Do” escuchamos la voz sensible de Igor, pero no termina de dejar emocionar al oyente por la distorsión exagerada de guitarras. “Siempre estaré contigo” podría ser la balada más al uso, que tiene un regustillo a canción western. “Josephine” podría ir de la mano con este concepto western, que suena como a taberna, con un corte lofi incluido.

El amor y su relación con el mundo moderno se presenta como el hilo conductor del disco (si es que lo hubiese) y en la divertida “Leaving Station” están sampleados sonidos de fotocopiadoras, coches, motos y velocidad en general. La historia de amor más divertida se encuentra en la apertura de Fantasía, “Tu y yo”, himno jovial que bebe de la electrónica. Fantasía es divertido, tiene numerosos matices y merece múltiples escuchas para poder entender todo el conjunto o separar y dividir lo que más nos atraiga de todo este remix de sonidos, temas e influencias

