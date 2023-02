Singles Supremos: “Solitude is bliss” de Tame Impala

Durante el año 2010, cuando Tame Impala lanzó su LP de debut Innerspeaker y en especial, un single supremo como es “Solitude is bliss”, se hizo patente que el impulsor del proyecto, es decir, el vocalista y multinstrumentista australiano Kevin Parker, comenzó a convertirse en el más primordial monarca de la neo-psicodelia de aquel periodo del pop-rock internacional.

Cracks in the pavement / Grietas en el pavimento

Underneath my shoe. / debajo de mi zapato.

I care less and less about it / Me preocupo cada vez menos y menos por eso

And less about you / y aún menos por ti.

No one else around to look at me/ Nadie más alrededor para mirarme.

So I can look at my shadow / así que, puedo observar mi sombra

As much as I please / tanto como me plazca.

All the kicks that I can’t compare to / Todas las diversiones que no puedo comparar a

Making friends like they’re all supposed to. / hacer amigos como se les supone a todos ellos.



You will never come close to how I feel. / Nunca te acercarás a como me siento.

You will never come close to how I feel. / Nunca te acercarás a como me siento.

Space around me / Espacio a mi alrededor

Where my soul can breathe. / donde mi alma puede respirar.

I’ve got body that my mind can leave. / Tengo un cuerpo que mi mente puede abandonar.

Nothing else matters, / Nada más importa,

I don’t care what I miss. / me da lo mismo lo que me pierdo.

Company’s okay, / La compañía está bien

Solitude is bliss. / pero la soledad es felicidad.

There’s a party in my head / Hay una fiesta en mi cabeza

And no one is invited. / y nadie está invitado.

And you will never come close to how I feel. / Y tú nunca te acercarás a como me siento.

You will never come close to how I feel. / Nunca te acercarás a como me siento.

Movement doesn’t flow / El movimiento no fluye

Quite like it does when I’m alone. / como cuando estoy solo.

I’ll be the one who’s free. / Yo seré el que se libere.

You and all your friends can watch me, today. / Tú y tus amigos podéis contemplarme hoy.

Don’t ask me how / No me preguntes

you’re supposed to feel. / como se supone que te sientes.

You will never come close to how I feel. / Nunca te acercarás a como me siento.

You will never come close to how I feel. / Nunca te acercarás a como me siento.

You will never come close to how I feel. / Nunca te acercarás a como me siento.

You will never come close to how I feel. / Nunca te acercarás a como me siento.

Para discernir el significado de la canción, a la que podríamos calificar, tal vez, de “himno introspectivo”, una de las opciones más recomendables es ir conociendo las sensaciones de su autor.

Según Kevin Parker, hizo irrumpir este tema como single porque es la canción más ejemplar, atrevida y confiada del álbum Innerspeaker y a causa de que él mismo pensó que la mayoría de sus letras no son tan seguras como esta tonada porque se trata de estar solo y de la confianza que sientes cuando te hallas en ese estado. Concretó el mismo Parker que la temática del corte trata de lo maravilloso, pacífico e iluminador que puede ser estar en tu propia cabeza y lo bueno que es para el alma. También manifestó que esa misma situación no es ni tan endeble ni tan lúgubre como todos la presentan.

En otros términos, que la sonoramente hipnotizante y remota “Solitude is bliss” explora el lado positivo y disfrutable de esa coyuntura, en contraposición con otras canciones más ásperas sobre el aislamiento como la de John Lennon, de 1970 o la de Joy Division, en 1979; entre otras muchas.

Y es que, efectivamente, el concepto “solitude is bliss” (“soledad es felicidad”) se constituye como toda una forma de vida para Kevin Parker, el cual siente un absoluto júbilo cuando se encierra todo el día en su estudio y prácticamente él solo escribe, interpreta, mezcla y produce todas las canciones de Tame Impala. Es esa misma la forma en la que prefiere trabajar y él cree que no puede alcanzar el mismo nivel hallándose con una banda, dentro del taller laboral, como cuando va por su cuenta y riesgo. Explicó el propio Parker que no es que posea un carácter melancólico o huraño sino, que simplemente es así de dichoso bajo esas circunstancias elegidas por él mismo.

Matizó Kevin, además, que es agotador estar rodeado de gente demasiado tiempo porque él es una persona algo inexpresiva. Y es que desde muy temprana edad, ya consideró que estar en plan ermitaño era increíblemente liberador. Por ejemplo, reveló el intérprete surgido del “Down Under” que cuando era adolescente intentaba hacer cosas que le hicieran lucir más genial de lo que era y se frustraba mucho porque nunca lograba estar cómodo en situaciones sociales, así que una vez terminado el instituto se cansó de la muchedumbre y pensó en alejarse de la misma para siempre.

Hay que tener en cuenta, como factor de fondo, que los padres del cantante se divorciaron hasta dos veces, así que el mismo Parker y su hermano, desde que eran muy pequeños, se vieron obligados a ir desplazándose, continuamente, de un domicilio a otro. Por tanto, ese sentimiento de no poder establecer relaciones sociales en ningún sitio fue lo que, quizás, fomentó ese sentimiento de desconexión de la sociedad; por lo que la música se constituyó en un sólido refugio y en un fiel compañero que ya no abandonaría a nuestro introvertido protagonista de hoy.

Incluso debemos agregar que cuando firmó con la discográfica indie Modular Records, el concienzudo Kevin Parker les comunicó a los responsables de la propia compañía si sabían que aquello consistía en que él iba a estar totalmente a solas en el estudio, grabando todos los instrumentos y que si los de la disquera tenían constancia de que ese mismo era el trato.

También apuntar que la suroesteña Perth City, el lugar de base de Tame Impala, es una de las ciudades más aisladas del mundo y eso, con toda probabilidad, puede ayudar a generar y plasmar emociones como las de la relajante “Solitude is bliss”. De hecho, Kevin Parker comentó que la misma Perth es una escena musical muy unida, apacible y separada del resto de Australia.

Aún más se acrecentó el proceso de retiro cuando Parker, en el año 2009, con la idea de la canción ya bien perfilada en su libreta, se dirigió en coche a grabarla hasta Wave House, una casa con estudio musical incorporado y situada en el apartado pueblecito costero de Yallingup; a unos 250 kilómetros de la capital aludida.

Una vez preparada allí la mesa de 8 pistas, fue cuestión de ir superponiendo, lentamente, varias capas sonoras por encima de la maqueta original; lográndose así el resultado definitivo. Éste mismo es sumamente atrayente con, por ejemplo, ese circular y discontinuo riff de guitarra alterada por el pedal y ese efecto de delay y reverberación de la voz nasal; aplicados ambos registros de Kevin a este pop-rock melódico y de sonido sugestivamente “perezoso”, denominado “Solitude is bliss”.

Apuntalaremos sobre todo ésto diciendo que, bajo la firme creencia de Kevin Parker, el sentimiento de “soledad es felicidad” posee cien veces más sentido cuando se encuentra de gira; aunque queda flotando la incógnita del porqué de esta rotunda afirmación suya.

Por otro lado, la portada del álbum Innerspeaker y la aún más acentuada imagen del single en cuestión, con autoría ambas del diseñador aussie Leif Podhajsky, presentan ese desfigurado y fragmentado cielo nublado; lo cual, según el mismo Parker, simboliza un viaje al espacio interno de uno mismo.

Sin embargo, no todo es soledad absoluta respecto a Kevin Parker porque él mismo admite que, en ocasiones, le gustaría compartir sus decisiones artísticas y que se siente tentado a ello pero que nunca cede ante esa posibilidad porque es algo que sabe que debe hacer solo, ya que es su trabajo y que la recompensa son un repertorio de canciones que son 100% él mismo. Además, otro instrumento de estudio sí que fue registrado por otra persona como es la batería de Jay Watson para la propia “Solitude is bliss” y para la gira de conciertos de promoción, de 2010, a Parker le ayudaron a tocar las composiciones propias sus compañeros músicos y colaboradores australianos como el mismo Watson (sintetizador, guitarra y coros para los directos), Dominic Simper (guitarra y sintetizador), Cam Avery (bajo y coros) y Julien Barbagallo (batería y coros).

Como guinda a esa complejidad como persona, el hecho de publicar su música y que mucha gente se sintiera identificada con esas sensaciones suyas de distanciamiento, provocó que Kevin Parker se viera si mismo menos incomunicado. En otros términos, que lo que al principio brotaron como canciones personales, luego se apercibió Parker que difundir sus creaciones ayudaba a la gente y eso también le facilitaba a él mismo el abrirse a los demás. En definitiva, que Kevin desea que cuando él escribe una canción, sus oyentes piensen que la misma podría estar hablando de esos mismos individuos solitarios que se ponen a escuchar los discos de Tame Impala.

Al desprender esta melodía un sonido tan brumoso y onírico han surgido otras interpretaciones de algunos miembros de la audiencia como que “Solitude is bliss” trata sobre sustancias alucinógenas. Considero que la temática no es que sea esa pero también es cierto que el mismo Kevin Parker ha admitido, alguna vez, que le mete caladas a un porro de vez en cuando, aunque que no fume marihuana con asiduidad. Precisó Parker que no necesita consumir estupefacientes pero que cuando lo hace suscita en él una creatividad distinta y que piensa en melodías más con más facilidad

Acerca de las estrofas de “Solitude is bliss”, algunas personas también han conjeturado que se refiere a otros asuntos como la locura, los amores no correspondidos o el llevar la contraria a una multitud. En fin, las habituales “vueltas de tuerca” sobre las letras compuestas por algunos músicos.

En cuanto a lo armónico, en mi opinión el talentoso Kevin Parker alcanza un fruto final más que óptimo y suculento al mixturar, durante la envolvente e irisada “Solitude is bliss”, su propia identidad musical con resonancias provenientes del crucial año 1967 como, por ejemplo, “Strawberry fields forever” de The Beatles o el LP Piper at gates of the dawn de Pink Floyd; entre otros puntos de apoyo de la psicodelia británica como también Cream. También se le han atribuido a Tame Impala influjos de artistas estadounidenses como Jimi Hendrix o incluso los Beach Boys más experimentales.

Sin embargo, a Parker no le importó la comparación que le asignan respecto a la música psicotrópica de los años 60, porque consideró él que éstas son melodías que suenan raras en otros estilos, además de emotivas e infantiles; todo al mismo tiempo. Además de afirmar que esos mismos ecos sesenteros le fluyen de modo totalmente inconsciente, el intérprete nacido en Sydney advirtió que no se debe confundir el sonido retro con el lo-fi y que a él mismo le encanta retorcer sus canciones con los diversos equipos digitales, algo no muy del gusto de los actuales ingenieros de sonido.

Prosiguió planteando el intérprete proveniente de las antípodas acerca de que si él mismo observa una banda que está haciendo algo vintage, dice que siente pena por ellos pero que si son realmente populares entonces supone que están expresando algo de lo que a la gente le agrada en la actualidad. Conforme a sus propias palabras, de lo único que está seguro Kevin Parker es que es una persona de esta generación y que nunca se puede cuantificar lo nuevo o viejo que es algo.

Agregar que a esta canción le salieron unos admiradores muy ilustres. Cuando, en el año 2010, Thom Yorke (Radiohead) le acercó los auriculares a su amigo Beck para que escuchara por vez primera “Solitude is bliss”, este segundo fue uno de los que quedaron más gratamente atónitos por la inesperada aparición de Tame Impala y decidió el propio cantante californiano que este single era una de las cinco mejores canciones había escuchado en esa época.

Por otro lado, entre los artistas que versionaron la melodía en cuestión, destacaremos a Mark Ronson and the Business INTL.

El perturbador, aunque también algo simple, video oficial de “Solitude is bliss” recibió algunas críticas contrarias, en 2010, por considerarse que no cuadraba con el tipo de sonido de Tame Impala. El propio clip fue rodado en la ciudad ucraniana de Kiev por dos franceses, el fotógrafo Mathieu Plainfossé y el productor Jules Dieng; los cuales hacen llamar a su compañía Megaforce. Sencillamente, en las interpretables y extrañas imágenes aparece un hombre solitario, el cual debido a algún shock personal imagina caminar por un paisaje que ha resultado completamente asolado; sin embargo, cuando el sujeto supuestamente retorna a la realidad, se encuentra arrollado por una multitud de personas que visten abrigos.

En relativa defensa de dicha filmación en cuya realización, ciertamente, no tuvo mucho que ver el propio Kevin Parker, éste declaró que le gusta lo contrario de lo que se espera y que le agrada pensar que éste no es el video-clip del single pero que si esta escena perteneciera a algún largometraje, esta misma canción sería realmente genial.

Tame Impala, al igual que otros artistas como, por ejemplo, Wolfmother, Jet, King Gizzard and the Lizard Wizard, The Vines, Blank Realm o Airbourne, pertenece a las nuevas hornadas de músicos provenientes de Australia que más impacto han causado en algún instante el siglo XXI.

Una de las muestras más innegables de dicha considerable huella, es el sencillo “Solitude is bliss”; el cual se erige como el primer viaje de Kevin Parker en dirección a la celebridad o quizás, sería más atinado expresar que supuso su inicial gran odisea hacia su propio universo interior.