Richard Hawley regraba ‘The Only Road’ en su 20 aniversario

Llevamos bastante tiempo sin noticias de Richard Hawley. Ese músico que comenzó su carrera como guitarrista de la banda Longpigs en los años 90 y luego se unió a Pulp como guitarrista principal, hasta que encontró su propia voz. En 2021 debutó en solitario con el aclamado Late Night Final, demostrando su habilidad para capturar la esencia del pop clásico de los años 50 y fusionar el folk con el rock. Su música ha sido elogiada por sus letras melancólicas y atmósferas emotivas, reflejadas en álbumes imprescindibles como Lowedges (2003), Coles Corner (2005) o Standing at the Sky’s Edge (2012).

Llevamos cuatro años sin disco suyo, desde que lanzada Further (2019) y esta semana nos encontramos con una novedad, aunque realmente no tan nueva. Acaba de ver la luz «Not the Only Road», una versión actualizada del tema «The Only Road» incluido en Lowedges, del que se cumplen 20 años.

El músico de Sheffield rehace la canción con más alma que el último disco de U2 al completo, y la dota de cuerdas en lugar de instrumentales más pesados. Ha dejado atrás los tonos sombríos y vibrantes en favor de secciones de cuerdas bien cuidadas y un aislamiento de su voz.

De momento desconocemos si esta canción anticipa un disco de reinterpretaciones o si es algo aislado. De momento tendremos que esperar.

Escucha ‘Not the Only Road’ de Richard Hawley