Rick Treffers – Looking For A Place To Stay (Skipping Records)

El tiempo realmente se está acabando esta vez. No va en broma. No es momento de dudas, ni de medias tintas. Hay que ponerlo todo en orden, dar el todo por el todo. Cumplir la misión que tú mismo te impusiste en cuanto tuviste uso de razón. Reivindicar la experiencia tras años de intentarlo para dar ahora el máximo y rematar el plan. Porque ese era tu plan y realmente todo se iría a la mierda si no te demostraras a ti mismo que has librado la que probablemente sea tu última batalla con toda tu artillería pesada.

Eso es, aparentemente, lo que se dice a sí mismo el autor de la preciosidad de canción que abre este disco. “Time is really running out” es una de esas ambrosías pop que sólo un compositor maduro y experimentado podría alumbrar. Una reflexión vital en toda regla que el holandés -afincado en España muchos años- Rick Treffers ha querido que sirva de puerta de entrada al disco en el que él ha puesto toda su alma.

Totalmente en consonancia con el talante de músico errante que siempre ha tenido su hacedor, Looking For A Place To Stay es un disco nacido del éxodo, o mejor, de la no-pertenencia a un lugar concreto. Creado y grabado a caballo entre su residencia en nuestro país y su regreso a Holanda, el álbum contiene una enorme cantidad de motivos para pensar que el esfuerzo, tiempo y esmero sin duda empleado en este trabajo ha merecido la pena. Y mucho.

Rozando con frecuencia la melancolía, pero sin abandonar del todo ese especial candor que siempre ha acompañado a la obra de este personal músico en cualquiera de sus encarnaciones (Mist, El Turista Optimista), la belleza y la solidez de Looking For A Place To Stay evidencian ese empeño del autor que siente que el tiempo se escapa de sus manos en hacer una obra definitiva, que realmente recapitule su pasado, pero a la vez le presente en el ahora más sabio y poderoso que nunca. Y lo ha conseguido.

Obviamente, esto no llega en el mejor de los momentos para poder “triunfar” en el mundo de la música, pero desde luego Treffers puede estar plenamente satisfecho por haber hecho uno de esos discos, nada frecuentes, que tocan con sus dedos la perfección pop. Una perfección que además no es cosa sólo de la impresionante canción inaugural. El sophisti-pop sazonado de samba que planea en la soleada “The Arithmetics”, la vuelta a la reflexión en la severa y minimalista “After I’m gone”, el barroquista psych-folk de la maravillosa “Relief”, el pop sin tapujos de “The best of your days” o el cierre cósmico que brinda la fantástica “The earth is turning round the sun”, evidencian una magnitud, tanto lírica como compositiva, nada usual. Son verdaderas joyas metidas en el mismo cofre. Y las que no nombramos, igualan su nivel.

Y es que es un disco realmente bello, maduro pero sin dar lecciones, reflexivo pero sin querer dar lástima. Un gol por toda la escuadra para el que además Rick ha sabido acompañarse muy bien, por dotadísimos músicos de aquí y de allí (Lourdes Casany, Alberto Montero, Antonio J. Iglesias, Ivan Vermeule, Jeroen Lutthikuis) que han sabido arropar esta asombrosa colección de confesiones con el cariño que sin duda merece. Probablemente sea de locos pensar que un disco editado – muy bien, por cierto – desde la más absoluta independencia vaya a obtener la difusión que su gran calidad merece, pero desde nuestra pequeña atalaya estamos orgullosos de poner un granito de arena para aupar a uno de esos discos que le ganan irremediablemente a uno el corazón y llegan para quedarse.

Escucha Rick Treffers – Looking For A Place To Stay