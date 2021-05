Bobby Gillespie y Jehnny Beth comparten otra canción

El pasado mes de marzo terminaba con una buena nueva, Bobby Gillespie de Primal Scream y Jehnny Beth de Savages anunciaban disco conjunto inspirado en clásicos del country y del soul como Grievous Angel (1974) de Gram Parsons y Emmylou Harris y We Go Together (1971) de George Jones y Tammy Wynett.

El peculiar dúo lanzará Utopian Ashes el próximo 2 de julio, del que ya conocemos una de sus canciones, “Remember We Were Lovers” y que ahora suma un segundo adelanto, “Chase It Down”, en la que participan los músicos de Primal Scream Andrew Innes, Martin Duffy y Darrin Mooney además del compañero habitual de Beth, Johnny Hostile.

A propósito de la canción, Jehnny Beth comenta: “Del mismo modo que creas personajes para una novela, nosotros creamos ciertos personajes aquí. Pero esto lo haces porque estás tratando de entender la situación humana. La forma de cantar tiene que ser auténtica. Eso es lo único que importa”. La pieza viene acompañada de un vídeo dirigido por Thomas James.

Escucha “Chase It Down” de Bobby Gillespie y Jehnny Beth

Ambos artistas se conocieron en 2015 cuando fueron invitados a actuar con Suicide en el Barbican. El verano siguiente, Jehnny Beth se unió a Primal Scream en el escenario para interpretar “Some Velvet Morning” junto a Gillespie, versión del tema de Nancy Sinatra y Lee Hazlewood.