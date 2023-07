Roger Waters anuncia The Dark Side of the Moon Redux, una reinterpretación épica y ambiciosa de uno de los álbumes más famosos y aclamados de la historia, cincuenta años después de que Pink Floyd grabara el original, que será publicado el próximo 6 de octubre.

Cuando Pink Floyd grabó The Dark Side of the Moon, Waters tenía solo 29 años. El álbum fue una extraordinaria meditación multidimensional sobre la experiencia humana, el paso del tiempo, el descenso a la locura y el abismo. «Los recuerdos de un hombre en su vejez son los hechos de un hombre en su mejor momento».

Como se predijo en su línea de apertura, The Dark Side of the Moon Redux lleva a Waters a trascender este vacío de medio siglo para reinterpretar y enriquecer sus creaciones originales con una nueva perspectiva obtenida de su propia experiencia de vida, filosofía y sabiduría de la edad, con un énfasis adicional en los temas filosóficos, sociales y políticos del original.

La extraordinaria interpretación vocal de Waters agrega nuevas capas de profundidad a sus clásicas letras y una sabia solemnidad a sus nuevas creaciones filosóficas. La producción de Waters y Gus Seyffert despoja las orquestaciones psicodélicas de Pink Floyd, volviéndolas algo más crudas y delicadas, pero igualmente experimentales, exquisitamente texturizadas y ricas en lo musical.

Además de reimaginar cada una de las diez pistas originales de The Dark Side of the Moon, que, al igual que el original, se combinan a la perfección para crear una composición épica, el formato LP de The Dark Side of the Moon Redux contará con una composición original adicional de 13 minutos inspirada en la regrabación, que servirá como pista final.

Roger Waters comenta: «El Lado Oscuro de la Luna original se siente de alguna manera como el lamento de un ser anciano frente a la condición humana. Pero Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos, y cuando miramos el mundo que nos rodea, queda claro que el mensaje aún es relevante. Es por eso que comencé a considerar lo que la sabiduría de una persona de 80 años podría aportar a una versión reinventada.

«Cuando mencioné por primera vez la idea de volver a grabar ‘The Dark Side of the Moon’ a Gus y Sean, todos pensamos que estaba loco, pero cuanto más lo considerábamos, más nos convencíamos de que eso era precisamente lo que debíamos hacer.

Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos creado, un trabajo que puede estar a la altura del original, mano a mano a través de medio siglo de tiempo».

El primer sencillo del álbum, la reinterpretación de Waters de «Money»: