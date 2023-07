Emma Anderson de Lush, anuncia proyecto en solitario

Emma Anderson, líder de la recordada banda Lush, ha anunciado su álbum debut en solitario, Pearlies, que saldrá en octubre.

Tras una breve reunión en 2016, Lush llegó nuevamente a su fin de forma inesperada. «Pensé que estábamos en esto a largo plazo, así que algunas de estas canciones, o incluso solo partes de ellas, iban a ser para Lush», explicó Anderson en un comunicado de prensa. «Eso no sucedió, así que tenía estas canciones y fragmentos de música y no sabía qué hacer con ellos».

Para la creación del álbum, trabajó con el productor James Chapman y fue alentada por Robin Guthrie, de Cocteau Twins, para que cantara sus propias canciones en el disco. «Básicamente me dijo: ‘Si no cantas, no lo voy a hacer’, así que decidí hacerlo», dijo Anderson. «No soy alguien que se sienta cómodo en el centro de atención, así que para mí, tomar el protagonismo, metafóricamente hablando, fue un gran salto».

Hoy, Anderson lanza el sencillo principal del álbum, «Bend The Round», que cuenta con la colaboración en la guitarra de Richard Oakes, de Suede, y tiene un videoclip dirigido por Kieran Evans. Échale un vistazo a continuación.

Escucha ‘Bend The Round’ de Emma Anderson