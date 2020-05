Rolling Blackouts Coastal Fever tienen un nuevo adelanto

Rolling Blackouts Coastal Fever vuelven con ‘Falling Thunder’, el último adelanto del segundo álbum del quinteto de Melbourne, Sideways To New Italy, que se publicará este 5 de junio con Sub Pop/Popstock! Liderados por los cantantes, compositores y guitarristas Tom Russo, Joe White y Fran Keaney, y con la sección rítmica a cargo del bajista Joe Russo y el batería Marcel Tussie, Sideways To New Italy es el impresionante regreso del grupo de cinco componentes tras su aclamado álbum debut, Hope Downs (2018).

Tras los ampliamente elogiados singles adelanto ‘Cars in Space‘ y ‘She’s There‘, ‘Falling Thunder’ continúa mostrando a RBCF en la cumbre de sus poderes: una canción pop conmovedora e hipnótica que evoca a la perfección la naturaleza intemporal de Sideways To New Italy, un álbum que es universal pero está lleno de historias personales, nacidas de la dislocación aunque con una identidad geográfica.

Tom Russo explica que trata “sobre avanzar a través de la implacable marcha del tiempo, contra el ciclo constante de las estaciones. Y sobre la forma en la que las personas cambian y las relaciones también. Se sitúa en ese momento en el que el otoño se está convirtiendo en invierno y los árboles se están desnudando “.



‘Falling Thunder’ se publica junto a un vídeo grabado por Jamieson Moore que está compuesto de imágenes de unas vacaciones en Sicilia, Cerdeña y las Islas Eolias, el hogar de los antepasados de los hermanos Russo. Tal y como Tom comenta: “Nuestro amigo Jamieson Moore grabó imágenes de Sicilia, Cerdeña y las Islas Eolia en sus móviles mientras estaba de vacaciones el año pasado. Las Islas Eolia es el luegar del que proceden mis ancestros y los de mi hermano. También planeábamos grabar al grupo tocando en el Eolian Hall de Melbourne (es un ayuntamiento fundado por inmigrantes de las Islas Eolia). Llegamos a grabar vídeos practicando, pero cuando llegó el momento de grabar al grupo, comenzó la cuarentena. Por tanto, se ha convertido en una especie de carta de amor a un sitio concreto.”

Puedes ver el vídeo de ‘Falling Thunder’ aquí: