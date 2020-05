Gordi comparte un nuevo sencillo, ‘Volcanic’

Gordi comparte su nuevo single, “Volcanic,” de su nuevo álbum, Our Two Skins, en Jagjaguwar/Popstock! El lanzamiento del LP, Our Two Skins, se ha desplazado al 26 de junio por la pandemia del COVID-19. Continuando la deriva de los singles lanzados recientemente, “Aeroplane Bathroom” y “Sandwiches,” “Volcanic” suena con algo de urgencia. Payten la escribió en 2018 mientras estaba en Suecia viajando con sus padres y lidiaba con una nueva parte de su identidad, en el contexto de una familia cristiana y de la votación por el matrimonio homosexual en Australia. Las melodías llegaron después de horas sentada en el piano tras la cocina del Hotel Michelberger de Berlin durante el PEOPLE Festival, piano que llegó hasta la versión final del disco (si escuchas atentamente podrás notar los platos, ollas y sartenes chocando en la cocina). “Volcanic” es una catarsis, guiada por la voz de Payten y unas letras honestas.

“Habla a un ataque de ansiedad – sobre por qué, sobre qué es real y qué no, sobre el drama presente en él y ese vórtice que genera,” dice Payten. “Cuando surge te sientes paralizada y fuera de control al mismo tiempo – ‘apagada’ y ‘maníaca.’ Su naturaleza autodestructiva puede ser paralizante. Quería que la canción expresara esa ola de ansiedad. El tempo nunca cambia, pero el solo de piano comienza a mitad de tiempo y avanza hasta estar al doble de velocidad, aunque no cambie el ritmo. Y entonces, de repente, se acaba.”

El videoclip fue dirigido por Madeleine Purdy y grabado en Canowindra, el pueblo natal de Gordi, en su mayoría en las propiedades de la familia.