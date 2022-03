Rolling Blackouts Coastal Fever tienen nuevo single, ‘Tidal River’

Rolling Blackouts Coastal Fever están de regreso con el sucesor de Sideways To New Italy (2020). Los australianos lanzan “Tidal River”, uno de los temas de su próximo álbum, Endless Rooms, que saldrá el 6 de mayo a través de Sub Pop.

Un disco que estarán presentando en la nueva edición del Tomavistas de Madrid. Sobre su nuevo single comentan: ““Tidal River es una pequeña instantánea de vivir en un lugar en un momento en que parece que no hay nadie al volante. Si hubiera unos Juegos Olímpicos de complacencia, Australia ganaría el oro por una milla. En el ‘país de la suerte’, los más afortunados guardan celosamente su fortuna, como si fuera a desaparecer si la comparten. Hay mucho potencial para hacerlo mejor, pero a veces parece que el progreso es dos pasos adelante, dos pasos atrás. Tidal River está ubicado en lo que los europeos llamaron Wilsons Promontory, donde el río se encuentra con el océano”.

Escucha ‘Tidal River’ de Rolling Blackouts Coastal Fever

Foto: Nick Mckk