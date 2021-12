Tomavistas 2022 incorpora a Hurray for the Riff Raff, Cupido, Camellos y más

Como te venimos contando, Tomavistas regresa los días 19, 20 y 21 de mayo de 2022 con un plantel de artistas a la altura, en el que nombres internacionales como Suede, Slowdive, Jungle, JARV IS…, Kings Of Convenience, Kevin Morby, Rhye, Rolling Blackouts Coastal Fever junto a propuestas locales tan interesantes como Sen Senra, Carolina Durante, Cariño, Alizzz, Rigoberta Bandini y muchos otros.

El festival anuncia hoy una nueva tanda de incorporaciones encabezada por Hurray For The Riff Raff, Le Boom y The Haunted Youth, a los que se suman Cupido, Camellos, Biznaga, Yawners y Confeti de Odio. Todos ellos se darán cita en IFEMA Madrid, en un recinto que contará con tres escenarios, zonas verdes, área gastronómica, espacios de descanso y, cómo no, con el cuidado y el mimo que Tomavistas ha puesto siempre en la programación, la producción y la experiencia del público.

Entradas de día y abonos de dos días

Aún quedan nombres para completar el cartel y aparte, ya pueden adquirirse los abonos, las entradas de día y los abonos de dos días.

Tomavistas 2022 por días

Ya conocemos el cartel por días de Tomavistas 2022. El festival madrileño está dispuesto a que su sexta edición —esa en la que llevan trabajando durante el último año y medio con tanto esfuerzo e ilusión— sea la más memorable de su historia, y para ello nos descubren ya, a falta de algunas sorpresas aún por desvelar, la distribución de su programación con sus nuevas confirmaciones.

Toma nota: