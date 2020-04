Somehow nos presentan su directo Live at La Clef

Hace unos meses te presentábamos en esta misma sección a Somehow, una banda francesa de indie pop puesta en marcha por Erwan Pépiot, multi-instrumentalista residente en París que compone y graba en su propio estudio casero. En general se ocupa él mismo de todos los instrumentos y las voces con el único añadido de la voz femenina de Aurélie Tremblay, presente en casi todas sus canciones. El debut de Somehow tuvo lugar en 2016 con el álbum The Desert of Wasted Time, al que siguió en 2017 Hidden Memories y, el pasado mes de octubre, Low Tide. De este tercer disco te adelantamos un tema en nuestra PlayList Emergente de la Semana, una canción llamada “Shut your eyes and see”.

Ahora Somehow vuelven a esta sección con un álbum en directo que han presentado hace algunas semanas, Live at La Clef. Se trata de un disco grabado el pasado mes de diciembre durante un concierto acústico realizado en La Clef (Saint-Germain-en-Laye). El disco vio la luz el pasado 3 de abril con los sellos Toolong Records y Differ-Ant. En Live at La Clef encontramos canciones de sus tres discos de estudio en un formato acústico, reducido a la mínima expresión con Erwan y su guitarra. Esta forma de atacar las canciones potencia su aspecto más introspectivo y melancólico, a la vez que deja en evidencia que la voz de Erwan es una de sus grandes bazas. Algunas canciones resultan totalmente reconocibles, mientras que otras reciben un tratamiento más apropiado a la situación.

Aunque quizás se pueda echar de menos el contrapunto que ofrece en estudio la voz femenina de Aurélie, escuchar estas canciones reducidas a su estructura más básica, sin ningún adorno, trasladadas a una dimensión más folk, nos muestra una faceta de Somehow en la que la canción en sí, su esqueleto, queda al aire y deja a la vista la esencia de cada composición.

A continuación puedes escuchar Live at La Clef, el disco en directo de Somehow, desde su página de Bandcamp.

Live at La Clef by Somehow

