Rosalía lanza single junto a Travis Scott, ‘TKN’

Rosalía estrena su tercera canción de 2020. Tras el éxito comercial y de la crítica que tuvo su segundo disco El Mal Querer, nuestra cantante más internacional no ha dejado de publicar nuevas canciones de los más variados estilos.

Por fin llega la sonada colaboración entre Rosalía y el rapero, compositor y productor musical estadounidense Travis Scott, en la que los artistas nos advierten de que la confianza real solo se gana con el silencio

Rosalía dice de “TKN”: “Travis es un artista al que he admirado mucho desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción. Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados echando de menos la libertado o el estar en comunión con los nuestros. Espero q TKN os de energía, os haga bailar y os de fuerza si estáis en momentos difíciles. Con todo mi amor <3”

“TKM” llega tras su la vuelva al flamenco con “Juro Que“ y “Dolerme“, que ella mía definía como “Sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, (…) pero para mí poder hacer música es salud mental. Esta canción se llama Dolerme y espero que os haga sentir un poco mejor como a mí cuando la hice”.