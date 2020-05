Radiohead nos regalan directo de la gira de The Bends

Como cada viernes Radiohead tienen un nuevo concierto que regalarnos, para que disfrutemos durante estos confusos tiempos de pandemia.

A principios de año la banda inauguraba la Biblioteca Pública de Radiohead. En ella, los visitantes de su web oficial podrán crear su propio carné de biblioteca con su número de socio, y acceder a un archivo altamente comisariado y organizado del catálogo del grupo y del correspondiente material visual y diversos artefactos asociados a cada álbum: Material gráfico detallado, vídeos oficiales y actuaciones en directo y en televisión en alta definición sin publicidad, caras B y canciones aparecidas en recopilatorios, merchandising agotado que se fabricará a medida y bajo demanda, listas de reproducción de los miembros de la banda de la época de las sesiones de grabación de In Rainbows, The King of Limbs y A Moon Shaped Pool, y mucho más.

Radiohead arrancaban estos regalos de fin de semana compartiendo su concierto en el Best Kept Secret Festival de 2017 a través de su web, al que le siguió su actuación en el Tent In Dubin en octubre de 2000 dentro de la gira de Kid A (2000), un concierto de Berlín en 2016, otro en el Club Ciudad de Buenos Aires, Argentina dentro de la gira de In Rainbows (2007), el de Coachella 2012, Bonaroo 2006, Live at Summer Sonic 2016. o el intimista The King Of Limbs From The Basement grabado en 2011.

Hoy tenemos la ocasión de disfrutar de un show grabado en la gira de The Bends (aquí nuestro especial por su 25 aniversario), concretamente en la sala Astoria londiense, en mayo de 1994.