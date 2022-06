Ya disponible la portentosa banda sonora del biopic de Elvis

Hoy viernes 24 de junio se estrena Elvis de Baz Luhrmann, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, que llega acompañada de una interesante banda sonora con nada menos que 36 temas.

Ahí están la versión de Kacey Musgraves de “Can’t Help Falling In Love”, el tema de Eminem y CeeLo Green ” “The King and I” (Interscope Records), la versión de Måneskin de “If I Can Dream”, el potente “Vegas” de Doja Cat o el sorprendente “Trouble” de Austin Butler también estarán incluidos en la BSO. Sin olvidar “Tupelo Suffle” de Swae Lee y Diplo, con Gary Clark Jr. (que interpreta a Arthur ‘Big Boy’ Crudup en la película) y Austin Butler (que también pone voz a Elvis Presley en el tema).

Estas son as canciones de ‘Elvis’:

01 Suspicious Minds (Vocal Intro) Elvis Presley

02 Also Sprach Zarathustra/American Trilogy Elvis Presley

03 Vegas Doja Cat

04 The King And I Eminem & CeeLo Green

05 Tupelo Shuffle Swae Lee & Diplo

06 I Got A Feelin’ In My Body (Stuart Price Remix) Elvis Presley and Stuart Price

07 Craw-Fever Elvis Presley

08 Don’t Fly Away (PNAU Remix) Elvis Presley & PNAU

09 Can’t Help Falling in Love Kacey Musgraves

10 Product of the Ghetto Elvis Presley & Nardo Wick

11 If I Can Dream Måneskin

12 Cotton Candy Land Stevie Nicks & Chris Isaak

13 Baby, Let’s Play House Austin Butler

14 I’m Coming Home (Film Mix) Elvis Presley

15 Hound Dog Shonka Dukureh

16 Tutti Frutti Les Greene

17 Strange Things Are Happening Every Day Yola

18 Hound Dog Austin Butler

19 Let It All Hang Out Denzel Curry

20 Trouble Austin Butler

21 I Got A Feelin’ In My Body Lenesha Randolph

22 Edge of Reality (Tame Impala Remix) Elvis Presley & Tame Impala

23 Summer Kisses/In My Body Elvis Presley

24 ’68 Comeback Special (Medley) Elvis Presley

25 Sometimes I Feel Like a Motherless Child Jazmine Sullivan

26 If I Can Dream Elvis Presley

27 Any Day Now Elvis Presley

28 Power of My Love Elvis Presley & Jack White

29 Vegas Rehearsal/That’s All Right Austin Butler & Elvis Presley

30 Suspicious Minds (Film Edit) Elvis Presley

31 Polk Salad Annie (Film Mix) Elvis Presley

32 Burning Love (Film Mix) Elvis Presley

33 It’s Only Love Elvis Presley

34 Suspicious Minds Paravi

35 In the Ghetto (World Turns Remix) Elvis Presley feat. Nardo Wick

36 Unchained Melody (Film Mix) Elvis Presley

Escucha la banda sonora de ‘Elvis’