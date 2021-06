Helado Negro anticipa su nuevo disco con ‘Gemini And Leo’

Helado Negro ha anunciado su nuevo disco, Far In, que saldrá a la venta el 22 de octubre. El séptimo álbum de su carrera y continuación de This Is How You Smile (2019).

Cuando Roberto Carlos Lange, el músico conocido como Helado Negro, comenzó a escribir Far In inmediatamente después del lanzamiento de This is How You Smile, no podría haber predicho que pronto tendríamos que aprender a quedarnos en casa y ser las estrellas de nuestra vida. pistas de baile domésticas con íntimos y comunidades online.

En single de presentación “Gemini and Leo”, la pareja protagonista se queda encerrada para volver a descubrirse de nuevo con música que recuerda a la juventud de Roberto, que creció en el sur de Florida escuchando canciones de clubes de los 80. Visiones del pasado y el futuro se encuentran en una euforia de bases uptempo, la línea de bajo funky de Jen Wasner (Flock of Dimes) y el remolino galáctico de Opal Hoyt (Zenizen) de sintetizadores cálidos y acerados y coros brillantes.

Escucha ‘Gemini And Leo’ de Helado Negro