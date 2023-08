Se acerca la visita de los canadienses Elephant Stone

Elephant Stone celebran su 10º aniversario en una gira especial que tendrá cuatro paradas en nuestro país, en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Logroño de la mano de Holy Cobra Society.

La banda canadiense, es la creación psicodélica-pop liderada por Rishi Dhir (voz, bajo, sitar), junto a sus colaboradores Miles Dupire (batería) y Gab Lambert (guitarra). Haciendo su debut en 2009, Elephant Stone ha lanzado cinco álbumes que han sido aclamados por la crítica, y han tenido un notable éxito en las radios comerciales y no comerciales de Estados Unidos y Canadá, además de haber realizado numerosas giras tanto en América del Norte como en Europa.

Dhir, reconocido como uno de los destacados sitaristas a nivel mundial, ha colaborado también con figuras icónicas como Beck y ha sido parte de bandas de culto legendarias como The Brian Jonestown Massacre. Asimismo, es miembro del supergrupo psicodélico MIEN, que incluye a miembros de The Horrors y The Black Angels.

En 2009, Elephant Stone lanzó «The Seven Seas», un álbum que recibió amplio reconocimiento y culminó con una nominación al Premio Polaris Music, el galardón que distingue al mejor álbum de larga duración en Canadá. Producido por Jace Lasek (The Besnard Lakes), el álbum introdujo una mezcla innovadora de rock and roll, música clásica hindustani y contagioso pop. En 2010, el EP «The Glass Box» expandió los enérgicos sonidos presentados en «The Seven Seas». Posterior a su lanzamiento, la banda embarcó en su primera gira por América del Norte como telonera de Brian Jonestown Massacre.

En 2013, Elephant Stone lanzó su tercer álbum homónimo, el cual obtuvo elogios de la crítica de medios destacados como Brooklyn Vegan y Consequence of Sound. Este álbum también presentó algunas de las mejores composiciones de Dhir hasta la fecha, incluyendo los sencillos «Heavy Moon» y «Love the Sinner, Hate the Sin», además de la meditación raga «A Silent Moment». Su último trabajo hasta la fecha es Hollow, de 2020.

Durante el año siguiente, la banda realizó giras por Europa y América del Norte como acto principal y telonera de bandas como The Zombies y The Black Angels, además de participar en diversos festivales como Levitation Austin y France, Best Kept Secret, entre otros.

Toma nota de las fechas de Elephant Stone

Jueves 14 de septiembre – Madrid @ Wurlitzer Ballroom

Viernes 15 de septiembre – Barcelona @ Gambeat Weekend Barcelona

Sábado 16 de septiembre – Zaragoza @ Zaragoza Psych Fest

Domingo 17 de septiembre – Logroño @ Stereo Rockandroll Bar

Entradas a la venta en la web de la promotora