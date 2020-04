Se estrena el vídeo de ‘The Hills’ de Leonard Cohen

“The Hills” de Leonard Cohen estrena su videoclip oficial. Esta conmovedora pieza incluida en el lanzamiento póstumo de Leonard Cohen, Thanks For The Dance, fue anunciada como una “profecía arrolladora, como The Future”.

Dirigido por Vincent Haycock, el vídeo sigue a la estrella del cine francés Issach de Bankolé en un viaje hacia lo desconocido. Desencantado del mundo, Bankolé va por las calles de Texas y recuerda su pasado mientras él también se prueba ese icónico sombrero de fieltro y, por un momento, encarna al hombre que hay detrás de la música. Cargado de enigmáticas metáforas visuales, “The Hills” es un hermoso homenaje cinematográfico a la única canción de Thanks For The Dance con música de Cohen.

El origen de la canción está en 2006, cuando era un borrador para el entonces titulado “Book Of Longing”. A medida que la letra y los arreglos fueron evolucionando, “The Hills” iba a ser incluida en You Want It Darker, pero fue apartada, finalizada y luego lanzada en Thanks For The Dance. “The Hills” tiene letra y música de Leonard Cohen y fue coproducida por Adam Cohen y Patrick Watson.

Publicado el año pasado, Thanks For The Dance es una selección de nuevas canciones de uno de los iconos culturales más perdurables de la historia moderna. En colaboración con el productor Adam Cohen, amigos y colegas de Leonard Cohen se reunieron para apoyar y completar el trabajo que él había comenzado, creando un álbum que continúa influyendo e inspirando al público de todo el mundo.