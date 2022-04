Sharon Van Etten anuncia disco en el que no estarán sus recientes singles

Por fin Sharon Van Etten desvela los detalles del que será su esperado sexto disco de estudio, sucesor del más que recomendable Remind Me Tomorrow (2019). Desde entonces, ha colaborado con artistas que van desde Joshua Homme y Courtney Barnett hasta Norah Jones y Angel Olsen.

El próximo 6 de mayo podremos disfrutar de We’ve Been Going About This All Wrong vía Jagjaguwar. A diferencia de los álbumes anteriores de Van Etten, no habrá sencillos previos a su lanzamiento, Por tanto, los singles recientes, “Porta” y “Used To It“, no estarán en este álbum. Según comenta: “Quería abordar este lanzamiento de manera diferente, involucrar a mis fans de manera intencional, en un esfuerzo por presentar el álbum como un trabajo completo. Estas diez canciones están diseñadas para ser escuchadas en orden, a la vez, de modo que se pueda contar una historia mucho más grande de esperanza, pérdida, añoranza y resiliencia”.

Estas serán las canciones de ‘We’ve Been Going About This All Wrong’ de Sharon Van Etten

1. Darkness Fades

2. Home to Me

3. I’ll Try

4. Anything

5. Born

6. Headspace

7. Come Back

8. Darkish

9. Mistakes

10. Far Away

Foto: Michael Schmelling