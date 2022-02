Sharon Van Etten está de regreso con ‘Porta’

Sharon Van Etten está de vuelta con lo que será la continuación de Remind Me Tomorrow, uno de los mejores de 2019 para Muzikalia, un trabajo estilísticamente variado y enriquecido, en una manifestación ambiciosa y arriesgada de la que la de New Jersey sale ampliamente victoriosa.

Ahora podemos escuchar “Porta” y sus voluminosos sintetizadores con muchas vibraciones de los 80. La canción fue escrita en 2020 en un momento en que la cantautora estaba en uno de sus puntos más bajos. Como afirma: “He luchado con la depresión, la ansiedad y los mecanismos de afrontamiento durante la mayor parte de mi vida adulta, y a veces he dejado que esos momentos oscuros me abrumen. Durante ese tiempo, me sentí muy disociada”.

Recordemos que la cantante norteamericana se unió a Angel Olsen para conjugar talentos y entregan una de las mejores canciones de los últimos tiempos, “Like I Used To“.

Suponemos que este nuevo tema, “Porta”, terminará formando parte de un nuevo trabajo que podría llegar durante los próximos meses. Seguiremos informando.

Escucha ‘Porta’ de Sharon Van Etten