Profesiones con futuro: Por qué formarse en producción o técnico de sonido

¿Has pensado en formar parte de la industria musical? El sector está en alza y cuenta cada vez con más oportunidades para encontrar empleo. A los artistas, sellos y promotoras, se unen un buen número de técnicos totalmente necesarios para sostener un negocio que sigue teniendo gran proyección.

CEV, la escuela especializada en el mundo de la comunicación, la imagen y el sonido, y una de las instituciones con más prestigio a la hora de preparar a profesionales de estas disciplinas, abre el plazo de matriculación para su curso académico 2022-2023. Conoce sus cursos profesionales de sonido y música y todas las posibilidades que te ofrecen para desarrollar un perfil adecuado a las demandas del sector. En ellos aprenderás las técnicas indispensables de audio para grabar, mezclar o producir música y tendrás en apoyo constante de profesionales contrastados y el equipo necesario para familiarizarte con el sonido.

Cursos como el de Técnico Superior en Sonido Para Audiovisuales y Espectáculos en el que podrás aprender los principios básicos del sonido, aparte de formarte en técnicas de registro, captación y mezcla, además de radio y lenguaje musical. Un ciclo de dos años de duración que te permitirá asumir todo tipo de proyectos relacionados con el sonido.

Este técnico superior está destinado tanto a estudiantes de grado medio o bachillerato, como a profesionales que deseen mejorar su cualificación y sus conocimientos de cara a acceder a más oportunidades laborales, con el que llegarás a dominar la grabación en estudio, la sonorización de conciertos y espectáculos en directo, la postproducción y el sonido para cine, televisión y videojuegos. Tiene la ventaja de incluir una doble titulación española y británica con gran inserción laboral. Obtendrás la doble certificación oficial sin tener que aumentar la carga de horas. Al estudiar el HND (Higher National Diploma) tienes la opción de acceder al último o últimos cursos del Bachelor Degree, una titulación universitaria que podrás cursar en múltiples países y que te dará acceso a los estudios de Máster a nivel nacional e internacional.

Sus profesores, un amplio equipo de profesionales en activo compuesto por técnicos de sonido, mezclas y masterización, expertos en postproducción y compositores, te guiarán en el aprendizaje de las herramientas más empleadas en la industria (Pro Tools y Logic Pro X). Te enseñarán a realizar la grabación con instrumentos, mezcla y postproducción de audio, postproducción y acabado de proyectos sonoros para cine, televisión, radio y música realizando el montaje de bandas sonoras, ediciones de diálogos y creación de efectos especiales entre otros. Ellos supervisarán tu desarrollo y te ayudarán a adquirir los conocimientos necesarios en todas las disciplinas contempladas en las diferentes materias que componen los dos años del curso.

El Técnico Superior en sonido para audiovisuales y espectáculos cuenta también con la ventaja de estar apoyado en un mayor contenido práctico que teórico, incluyendo a su vez, interesantes convenios de prácticas con más de 1.200 empresas adscritas y múltiples salidas profesionales (muchos de sus antiguos alumnos están en plantilla en empresas como Netflix o RTVE, entre otras muchas).

Tienes más información sobre el curso de Técnico Superior en sonido para audiovisuales y espectáculos en este enlace.

Y también el Curso de Producción Musical Profesional + HND in Music Production, dirigido tanto a graduados o licenciados en Comunicación Audiovisual que quieran especializarse, como a profesionales que necesiten certificar sus habilidades o a personas interesadas en el sonido y la producción que apuesten por una formación de calidad que les abra las puertas del mercado laboral.

Conseguirás las habilidades para manejar el proceso de creación, manipulación y producción de ideas musicales y sonoras dominando disciplinas como la secuenciación, el sampling, síntesis y técnicas de composición asociadas. Y aprenderás técnicas de grabación musical en estudio, la tecnología informática aplicada a la producción y mezcla de fuentes de audio y MIDI “in the box”. Teniendo igualmente dominio sobre los programas más utilizados en la industria del sonido como Pro Tools, Logic Pro X, Sibelius y Ableton Live.

Todo ello en clases reducidas de menos de 20 alumnos que harán del aprendizaje algo mucho más personalizado y con el valor añadido de obtener el Higher National Diploma (HND), programa educativo del catálogo de certificaciones BTEC que otorga Pearson, la Titulación Oficial Británica reconocida en 112 países.

Una vez completado el Curso de Producción Musical Profesional + HND in Music Production podrás complementar tu formación con el Bachelor in Music Production o el Bachelor in Film & TV. Grados universitarios internacionales con un gran reconocimiento con los que darás un salto cualitativo. También podrás acceder a la universidad con la posibilidad de convalidación de hasta 120 ECTS tanto en España como en universidades internacionales.

Más información sobre el Curso de Producción Musical Profesional + HND in Music Production en este enlace.