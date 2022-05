Simple Minds añaden A Coruña a su gira española

Simple Minds (recuerda nuestro especial sobre la banda) publicaban el directo, ‘Live in the City of Angels’ y el recopilatorio ’40: The Best of – 1979-2019’ hace un par de años y por fin se preparan para embarcarse en una gira mundial en la que celebrar sus cuatro décadas de vida en la que van a demostrar que siguen siendo una banda tocada por la magia y dispuesta a experimentar sin dejar de ser fieles a sus instintos originales.

Con sesenta millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y como grandes embajadores de los mejores momentos del post-punk, la new wave y el synthpop, llegan para hacernos disfrutar con sus grandes clásicos y probar que estos cuarenta años han sido solo el principio.

“Estoy agradecido por la carrera que hemos tenido, y también lo suficientemente loco como para pensar que todavía podemos llegar a nuevos niveles. Esto es lo que hacemos: escribir, grabar y tocar en directo” comenta Jim Kerr, que a partir del próximo mes se embarca en un tour por nuestro país con nada menos que 10 fechas, que suma A Coruña a las anteriormente anunciadas.

Así queda la gira de Simple Minds por nuestro país

MADRID, Espacio Ibercaja Delicias

Miércoles, 22 de junio de 2022

ALBACETE, Antorchas Festival

Jueves, 23 de junio de 2022

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN, 57 Donostiako Jazzaldia

Miércoles, 20 de julio de 2022

SANT FELIU DE GUÍXOLS, Festival Porta Ferrada

Sábado, 23 de julio de 2022

VALENCIA, Concerts de Vivers

Domingo, 24 de julio de 2022

SANTANDER, Magdalena en Vivo

Martes, 26 de julio de 2022

A CORUÑA, Coliseum

Miércoles, 27 de julio de 2022

MARBELLA, Starlite

Viernes, 29 de julio de 2022

MURCIA, Plaza de Toros

Sábado, 30 de julio de 2022

JEREZ DE LA FRONTERA, Tío Pepe Festival

Domingo, 31 de julio de 2022

Entradas a ya la venta lasttour.org