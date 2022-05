Otro avance para lo nuevo de The Black Keys, ‘It Ain’t Over’

The Black Keys están de vuelta con un interesante álbum en el que se hacen acompañar de Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) y Angelo Petraglia (Kings of Leon). El nuevo disco coincide en su publicación con el 20 aniversario del lanzamiento de su debut The Big Come Up.

A su reciente reedición de El Camino (2021) o su disco de versiones Delta Kream (2021) se suma ahora su décima primera entrega, Dropout Boogie que se publicará el 13 de mayo.

El dúo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney compuso casi todas las canciones en el estudio y muchas de ellas se grabaron en una primera toma. Ya habíamos escuchado el tema “Wild Child“, al que ahora se suma un nuevo adelanto llamado “It Ain’t Over”.

Escucha ‘It Ain’t Over’ de The Black Keys