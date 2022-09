Gorillaz anuncian su octavo disco, ‘Cracker Island’

Gorillaz continúan su fulgurante trayectoria sin descanso. La banda virtual liderada por Damon Albarn y a Jamie Hewlett vuelve tras el curioso Song Machine: Season One (2020) donde se hacían acompañar de Elton John, Robert Smith, Peter Hook, Slowthai, Slaves, Désolé o Fatoumata Diawara, en Meanwhile. Un disco que vino acompañado del EP Meanwhile. homenaje al carnaval de Notting Hill, en el que contaron con Jelani Blackman, Barrington Levi, AJ Tracey y Alicaì Harley.

El pasado mes de junio publicaban un nuevo single, «Cracker Island» con la participación del músico norteamericano Stephen Lee Bruner, más conocido como Thundercat. Finalmente esta canción dará título al que será su octavo trabajo, un disco que según ha anunciado la banda se publicará el próximo 23 de febrero de 2023 (puedes reservarlo ya su página oficial).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gorillaz (@gorillaz)

El disco, aparte de la conocida colaboración de Thundercat, incluye -como es habitual- a nuevos invitados, entre quienes se encuentran Tame Impala, Bad Bunny, Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Bootie Brown y Beck.

Estas serán las canciones de ‘Cracker Island’ de Gorillaz

01. ‘Cracker Island’ Thundercat

02. Hazaña ‘Oil’. Stevie Nicks

03. ‘The Tired Influencer’

04. ‘Tarantula’

05. ‘Silent Running’ ft. Adeleye Omotayo

06. ‘New Gold’ feat. Tame Impala & Bootie Brown

07. ‘Baby Queen’

08. ‘Tormenta’ feat. Bad Bunny

09. ‘Skinny Ape’

10. ‘Possession Island’ (Beck)

Escucha ‘New Gold’ con la participación Tame Impala & Bootie Brown