Otro single más para Floridablanca

Mientras llega su nuevo disco, Floridablanca siguen estrenando canciones “Nuncatevayasnunca” se suma sus últimos lanzamientos ‘DARK PUNK’, ‘Madrid me mata’, ‘Bomba de humo’, ’Quieres Más (Mucho +), ‘te he bloqueado’ y ‘El Desencanto’, engrosando sus nuevas formas de interpretar los sonidos de la noche.

Su nuevo tema, “Nuncatevayasnunca” es la expresión de la contradicción. Una canción que narra cómo nos podemos sentir atraídos por aquello que no queremos, por aquello que no debemos o creemos que no debe suceder; y cómo es casi imposible manejar ese sentimiento que te dice que sí pero no y que por norma general acaba siendo un sí. Un tema pop liderada por un riff de guitarra con aires de John Mayer, que desde la crudeza de la producción pone sobre la mesa todos esos complejos y prejuicios que muchas veces nos llevan a negar emociones que son reales. Caminando sobre una armonía de acordes del mítico Prophet V que bien podría recordar a Honne, Nuncatevayasnunca es la cama perfecta para esta proyección de deseo y contención entre personas que con rumbos diferentes ven cómo sus caminos se cruzan.

Con este medio tiempo seductor, Floridablanca sube un escalón más en el nuevo camino que iniciaron hace más de un año con ‘te he bloqueado’.

Escucha ‘Nuncatevayasnunca’ de Floridablanca