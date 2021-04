Entrevistamos a Bianca Steck

Bianca Steck es una joven de Barcelona con raíces inglesas y alemanas, y es arquitecta. Su carrera musical comenzó a despegar el pasado año con su primer EP: “_Voices & Noises_” (TomTom Records, 19).

Su base parte puramente de la música clásica y comenzó a escribir sus canciones pop/flock durante su estancia de dos años en Escandinavia.

Tenemos el gusto de entrevistarle sobre el que será su próximo álbum y muchas otras cuestiones más.

“Creo que mi sonido tiene bastantes caras sin dejar de ser íntimo y sincero”

¡Hola Bianca! ¿Cómo ha ido o está yendo el día? ¿Algo a destacar?

¡Hola! muy bien, ha salido el sol y por primera vez en mucho tiempo voy a pasarme todo el día haciendo cosas tranquilas en casa

¿Cómo está yendo la creación de tu próximo disco en una situación tan complicada como la que estamos viviendo?

Precisamente debido a la situación en la que estamos, donde paso bastante tiempo sola y con estos horarios un poco nórdicos, puedo concentrarme en la música de manera continua y la verdad es que está fluyendo bastante

¿Cómo definirías el concepto musical de “A Site for my Mind”, tu primer single de adelanto? ¿Cómo nació?

No sabría definirlo en un solo concepto, es más complejo… nació en un momento en el que por circunstancias tenía que estar en la ciudad de manera fija durante un tiempo indefinido y mi mente quería estar en otros lugares, más abstractos y mágicos.

¿Cómo definirías tu sonido? ¿Hacia dónde crees que se dirige tu música?

Creo que mi sonido tiene bastantes caras sin dejar de ser íntimo y sincero; pienso que hay momentos que puede transmitir sentimientos más profundos y otros que puede llegar a sonar ligero y ‘naive’.

de la misma forma que no sé hacia donde me dirijo yo aún, no tengo ni idea de hacia dónde se dirige mi música… me gusta no saberlo.

¿Qué quisiste transmitir en este disco? ¿Y qué te gustaría transmitir en el próximo? ¿Qué es lo que más te emociona de cada canción?

Cuando escribo no pretendo transmitir nada concreto, creo que cada persona en su contexto y circunstancias lo entenderá de una forma u otra, es inevitable que así sea y es bonito también.

Escribir las canciones que forman el disco me ayudó a abstraerme del entorno físico y adentrarme en otros mundos; espero que la persona que lo escuche pueda sentir algo parecido.

Cada canción tiene su color y su historia y toca distintas emociones… hay temas más frescos y alegres y otros con más texturas y profundidad que quizás son más nostálgicos…

¿Qué podrías comentar de tu colaboración en “Yes I M”? ¿Cómo nació?

Yes I M y yo compartimos el mismo manager y amigo y la conexión básicamente fue esta. Me envió el tema y me propuso de cantar con él y me gustó, me pareció muy entrañable. Fui a su casa a comer y a grabar y surgió esto!

¿Qué nos puedes contar del proceso creativo del videoclip? ¿Qué quieres transmitir también a través de las imágenes?

El videoclip está hecho con mis mejores amigos de la infancia y es por ello que para mí es muy personal y auténtico. Las imágenes representen la búsqueda hacia un espacio para la mente donde los sentimientos puedan aflorar, encontrar la calma.

¿Qué estás leyendo últimamente?

Acabo de acabar La insoportable levedad del ser de Milan Kundera

¿Qué te hace feliz?

El ruido de la cafetera por la mañana y su olor

¿Y entristece?

Las flores muertas

¿En qué más proyectos estás trabajando?

En ser arquitecta