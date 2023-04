Singles Supremos: «Nobody» de The Doobie Brothers

Se hace necesario expresar lo siguiente de modo llano y transparente.

Bajo mi prisma personal, en lo que respecta a calidad rockera de históricas bandas internacionales, The Doobie Brothers se hallan en la misma estratosfera que Led Zeppelin, The Allman Brothers, AC/DC, Aerosmith, Creedence Clearwater Revival, Queen y absolutamente cualquiera que se desee insertar en el Top-20 de todos los tiempos; siempre en referencia a este indomesticable género musical denominado Rock.

Ya os hablamos del recorrido general de esta formidable banda de California, aquí en Muzikalia en 2018, con motivo del extremadamente celebérrimo tema “Long train running”. Insistimos ahora, de nuevo, con “Los Hermanos de Porros” a través de un single supremo como es el rock-folk-country “Nobody” (1971); el cual supone la primera zancada que ayudó a dar a conocer a un grupo que luego alcanzaría cúspides realmente colosales; sobre todo, entre 1972 y 1983.

Evil ways of practice may surround you / Malvadas formas de práctica pueden rodearte,

callin’ on your inner core of life / llamando al núcleo interior de tu vida

but your father was just / pero tu padre era solamente

a complex man of business / un complejo hombre de negocios

and your mother merely / y tu madre simplemente

portioned out your fright. / dosificó tu miedo.

But run the risk of a sudden loss. / Vas a correr el riesgo de un pérdida repentina.

You got no mama to bear your cross beside you / No tienes a mamá para cargar tu cruz

as midnight angels shine their wings / como los ángeles de medianoche que tienen alas brillantes

and time begins just / y el tiempo empieza

to build a wall around you. / a construir un muro a tu alrededor.

Nobody, nobody gonna take my love away from me. / Nadie, nadie llevará mi amor lejos de mí.

Nobody, nobody gonna take my love away from me. / Nadie, nadie llevará mi amor lejos de mí.

Setting out on a voyage down to Jenner, / Embarcándome en un viaje hacia Jenner,

I’ve given all I’ve got to help the cause. / lo di todo por ayudar a la causa.

Need a place just to settle out my pressures. / Necesito un sitio para aliviar mis presiones.

A place where you and I can sit and pause / Un lugar donde sentarnos tu y yo y hacer una pausa

so I can see the sky at night / para que pueda ver el cielo por la noche

without a fear of hidden light to blind me / sin miedo a una luz oculta que me ciegue

and so you see the path is clear / y entonces ves que el camino está claro

and changes will be swayed around me. / y los cambios se irán dando a mi alrededor.

Nobody, nobody gonna take my love away from me. / Nadie, nadie llevará mi amor lejos de mí.

Nobody, nobody gonna take my love away from me. / Nadie, nadie llevará mi amor lejos de mí.

Nobody, nobody gonna take my love away from me. / Nadie, nadie llevará mi amor lejos de mí.

Nobody, nobody gonna take my love away from me. / Nadie, nadie llevará mi amor lejos de mí.

En el año 1970, después de causar sensación The Doobie Brothers en varios pequeños clubs ubicados en las localidades de San José y Santa Cruz, colindantes ambas a la capital San Francisco y cuando todavía aquellos jóvenes conservaban una tosca estética de motoristas con chaquetas de cuero, sucedió que la multinacional discográfica Warner Bros. les puso sobre la mesa una suculenta oferta para incorporar a ese novel cuarteto, de inmediato a sus filas y grabar un LP de debut.

Una vez en nómina de la citada empresa, a alguien de la extensísima capacidad del carismático cantante y guitarrista Tom Johnston le salió de manera natural y fácil el tema “Nobody”, cuando lo escribió en aquella época inaugural. Se trataba de una crónica amorosa contada de forma algo filosófica y hermética, donde Johnston sintió como si la letra y la música le vinieran de algún sitio de las estrellas y él solo fuese un intermediario que lo plasmaba en el papel. Efectivamente, Tom tuvo la sensación como si aquella canción se escribiese ella sola.

Esa “técnica” de escritura, tan curiosa, mística e instantánea la misma, por parte de Tom Johnston con la propia “Nobody”, resultó también aplicada a otras canciones de su autoría durante esas primeras sesiones de finales del año 1970, en los Pacific Recording Studios, como, por ejemplo, las magníficas “Greenwood creek” o “Growing a little each day”; entre otras. Se encargaron de cubrirle, perfectamente, las espaldas al liderazgo del mismo Johnston, el guitarrista y vocalista Patrick Simmons, el bajista Dave Shogren y el batería John Hartman; los cuales también aportan unos coros sutilmente eficaces a la propia “Nobody”.

Por otro lado, musicalmente el propio Tom Johnston también se apoyó en sus fuentes, como sus idolatrados Little Richard, Bo Diddley, James Brown o Jimmy Reed, para así lograr darle un aire animado, dinámico y electrizante en lo que respecta a “Nobody” y a las otras composiciones propias del propio Johnston; a lo largo de los años 70.

Sin embargo, en aquellos inicios en que firmaron un contrato discográfico, The Doobie Brothers se notaron a sí mismos que, aunque eran buenos compadres y compartían unos canutos entre los cuatro de vez en cuando, por contra, aún no poseían ningún rodaje en el estudio y llevaban demasiado poco tiempo tocando juntos. Sin embargo, como las maquetas originales de los temas de 1971 (a través de la contundencia vocal de Tom Johnston o el solo de guitarra de Patrick Simmons, por ejemplo, en “Nobody.”) habían entusiasmado de tal manera a los directivos de Warner Bros. cuando éstos las escucharon, que entonces el grupo californiano se decidió a registrar un álbum entero; de modo oficial.

Como guinda negativa, el productor que luego sería el habitual de la banda, Ted Templeman, carecía de experiencia en su profesión en aquel instante y él mismo no acabó nada satisfecho de su labor, por entonces, y es que el mismo Templeman no se sintió bien preparado para darle el toque adecuado a temas primerizos como “Nobody”. Para colmo de males, el ingeniero Donn Landee tampoco se vio capaz de arreglar los errores que los bisoños músicos habían cometido en aquel inicial registro.

Se siguieron pagando las novatadas cuando, a pesar del bestial potencial exhibido (en mi opinión), sin embargo, The Doobie Brothers eran unos desconocidos para el Gran Público, en 1971 y el single “Nobody” no obtuvo ninguna repercusión y ni siquiera accedió a las listas oficiales; haciéndose extensible, prácticamente, ésto mismo para todo el excelente álbum homónimo; el cual solo vendió 10.000 copias y no rebasó el puesto 208 de los “charts” de E.E.U.U.. Solamente sus antiguos fans de los clubes de los alrededores de San Francisco parecieron adquirir el LP pero el resto de público americano, de otras ciudades, ni siquiera asistió a los iniciales conciertos de los bravos Tom Johnston, Pat Simmons, Dave Shogren y John Hartman.

Durante la Dorada Época de los Años Setenta, las discográficas concedían muchas más oportunidades a las agrupaciones musicales y la potentísima Warner Bros. jamás presionó a los Doobie Brothers tras el fracaso comercial del single “Nobody” y del resto de temas del año 71; todos los cuales me parecen fenomenales y merecieron muchísima mejor fortuna en su momento; creo yo, firmemente.

Con esa confianza en permitirles fallar de entrada que les otorgaron desde la disquera y con las determinantes incorporaciones del bajista Tiran Porter y del batería Michael Hossack, en 1972, aconteció que The Doobie Brothers acabaron de pulir su descomunal talento y, de la noche a la mañana, conquistaron el mega-estrellato en Estados Unidos. Efectivamente, el más ecléctico segundo LP de la banda, Toulouse Street, ya despachó un millón de ejemplares; con las populares tonadas “Listen to the music” y “Jesus is just alright” como las principales abanderadas del desbordante elenco. Sin embargo, me hallo convencido de que sin esa primera piedra del edificio, designada como “Nobody”, los responsables del sello Warner Bros no hubieran comprobado primero la valiosísima materia prima que atesoraban en sus manos The Doobie Brothers.

Ya en 1974, mientras su inmejorable single “Black water” capturaba el nº1 en Estados Unidos y los “doobies” firmaban la obra maestra What Were Once Vices Are Now Habits, la propia banda decidió aprovechar el tirón de su creciente celebridad y relanzó, de nuevo y aparte, la propia “Nobody”; la cual, a través de esa nueva oportunidad, ya se introdujo en los índices de audiencia norteamericanos; aunque fuese en el puesto nº58; durante aquel año 74. Y es que fue ese un momento en que el productor Ted Templeman y el ingeniero Donn Landee ya hicieron una primera remezcla de la propia canción, en cuestión, para tratar de mejorarla con respecto a 1971.

Nada menos que 40 años después y para terminar de resarcirse de su deficiente producción del citado el año 71, el propio Ted Templeman pidió a The Doobie Brothers retornar a grabar, aunque de modo distinto, esa alhaja denominada “Nobody”; a la cual el mismo Templeman parece tener cariño desde los primeros tiempos. De ese modo, la banda publicó una versión más moderna y más retocada de la propia pieza, en el año 2010, y la incluyó en su álbum World Gone Crazy.

A destacar aquí, por ejemplo, la deslizante “intro” con esencia californiana de Patrick Simmons; entre otros atractivos de dicha adaptación del corte en el nuevo milenio; aunque de nuevo, la tonada ahora renovada volvió a pasar desapercibida en las listas, de modo totalmente incomprensible.

Sin embargo, algo de especial debe de tener “Nobody” cuando el grupo decidió restaurarla y relanzarla en dos ocasiones, tal como se ha relatado.

Seguramente que otros épicos singles suyos como, por ejemplo, las aludidas “Listen to the music” (1972), “Long train running” (1973) o “Black water” (1974) , además de también “China grove”(1973), “Another park, another sunday” (1974) o “Take me in your arms”(1975) disfrutaron de un mucho mayor grado de popularidad entre la audiencia, sin embargo, el adherente e imparable trote de “Nobody” , recalcamos, comenzó a hacer saltar la banca y a ir enfilando las poderosas bases creativas que, con el tiempo, conducirían a esta rompedora y arrolladora banda norteamericana a transformarse en leyenda, a vender casi 50 millones de ejemplares por toda la geografía mundial e incluso a ingresar en el Rock and Roll Hall of Fame.