Athos estrenan la canción ‘Five Fingered Mountain’

Athos lanzará su esperado álbum debut To Know Where It’s Going (Ajabu!) el 28 de abril y ya podemos escuchar otro de sus sencillos, «Five Fingered Mountain», ya disponible en todas las plataformas. La canción es una amalgama única de música folklórica griega y chipriota, fusionada con un sonido más contemporáneo y moderno. Los hermanos han utilizado su propia infancia y sus recuerdos personales para inspirar su música, y esta pieza es un homenaje a su padre, cuyo lugar de nacimiento está separado de ellos por el tramo de montaña que da nombre a la canción.

La letra de «Five Fingered Mountain» es emotiva y evocadora, y el dúo ha logrado capturar la sensación de anhelo por el hogar y la nostalgia por los recuerdos de la infancia. La pieza es una trascendencia alegre de la separación que ha afectado a su familia, y se inspira en el deseo de regresar a casa.

«Five fingered mountain es un tramo de montaña que atraviesa Nicosia, Chipre y divide el norte del sur. Este tramo de montaña separa a nuestro padre de su lugar de nacimiento, adonde no ha regresado en 49 años. Esta pieza representa una trascendencia alegre de esta separación y el anhelo de regresar a su hogar”, cuenta el dúo.

Escucha ‘Five Fingered Mountain’ de Athos