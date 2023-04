The Flatliners + Mainline 10 (Wurlitzer Ballroom) Madrid 12/04/23

Los canadienses The Flatliners están celebrando su veinteavo aniversario como banda de incendiario punk rock y lo hacen como mejor saben, girando con su 20th Anniversary Tour, repasando gran parte de su carrera, en una cita propiciada por HFMN CREW.

Llegaba a las 21:00 a la madrileña sala Wurlitzer Ballroom a sabiendas de que había “sold out” y me encontraba con un ejército de jóvenes, causando revuelo y haciendo fotos y vídeos con sus dispositivos móviles a alguien. Me pregunté si la escena hardcore-punk madrileña se había vuelto loca de repente, no. Justo del local de al lado salía un cantante de trap y sus fans se agolpaban para conseguir un recuerdo de él.

Algunos problemas técnicos fueron los causantes de que los mallorquines Main Line 10, que abrían para The Flatliners, comenzasen su concierto con 20 minutos de retraso. Nada que un grupo como ellos, poseedores de la velocidad del trueno, no pudieran solucionar con un repertorio corto, preciso y arrollador.

Main Line 10 se formaron en 2005 y practican hardcore melódico, o en directo lo que es lo mismo a “zapatilla” sin parar. Su set fue toda una sorpresa en todos los sentidos, hasta Adolfo, el técnico de sonido de la sala (acostumbrado a sonorizar a bandas todos los días) me comentaba que le habían sorprendido.

Y es que es cierto que musicalmente lo tienen todo a nivel de técnica, pero es que, además, el sentido del humor y cómo se coordinan cada uno de los cuatro componentes; son un plus al que atender en directo. Abrieron con “The Silent”, para continuar con “Satélites” y seguir así sin parar en ningún momento.

Tenían dos sorpresas para su cortísimo set, por una parte; Ander el vocalista de Adrenalized y José Artero de The Hawaiians, que saltaron al escenario atendiendo a la llamada del cuarteto balear. Ya casi al final de su bolo nos darían en toda la cara con la versión más rápida que pueda haber escuchado uno del “Wonderwall” de Oasis. Apunten a esta banda.

Cuarta visita que nos hacían The Flatliners – si no me equivoco – las suficientes para tener una buena parroquia de admiradores que, como he comentado, agotaron las entradas en Madrid. Mientras cambiaban el backline y terminaban de chequear los micros, en primera fila dio tiempo a bromear con la posibilidad de que regresasen al camerino y no volviesen; por las horas que eran en un día de diario, no fue así.

Salía al escenario Chris (guitarra y voz) perfectamente flanqueado por: Scott a la otra guitarra y Jon y Paul – bajo y batería respectivamente – a la sección rítmica. Disparaban sin avisar con “Permomative Hours”, trallazo de su último trabajo; New Ruin (Fat Wreck Chords 2022) para continuar con una batería de temas pertenecientes a sus otros álbumes.

Destacarían: “Hang My Head”, “Resuscitation of the Year”, con la que empezaron los primeros pogos de la noche, o “Bury Me”, con la que dejan claro su capacidad para conjugar melodías musicales y vocales con velocidad vertiginosa. A todo esto, el bueno de Chris no dejó pasar la oportunidad de poder dar las gracias a todos los congregados y a la banda telonera.

A un servidor si hubieran tocado únicamente; “Carry the Banner”, me hubiera valido, porque creo firmemente que esa canción debería enseñarse en las escuelas de todo el mundo; así que a estas alturas de lectura cualquiera debe pensar que no soy objetivo con The Flatliners. Que una crónica apasionada no les engañe, al rey lo que es del rey, su directo es de los de enmarcar.

A estas alturas de concierto las oleadas de saltos, pogos, conatos de crow-surfing y demás habían convertido la sala en una caja musical a presión, con un público entregado a los de Ontario y eso la banda lo notaba.

El resto del generoso set fue un acertado repaso a lo mejor de su cancionero. Brillaron especialmente: “Indoors”; dejando claro que son únicos para hacer canciones de las de corear con puño en alto, “Birds of England”; a la felicidad con la versatilidad estilística en una sola canción, o “Rat King”, uno de los cortes más celebrados del mencionado último disco.

En fin, toda una lección de punk rock melódico de una banda que asombra tanto por sus composiciones inapelables, como por arrolladora propuesta en directo.

Gracias a HFMN CREW por las facilidades.

Más fotos The Flatliners + Mainline 10 de Fernando del Río