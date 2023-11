Singles Supremos: “Perfect” de Fairground Attraction

Desde luego arrancó, oficialmente, su carrera con una reseñable pegada el grupo con base en Londres, Fairground Attraction, cuando éste público su primer single “Perfect”; en el año 1988. En consecuencia, dicho esperanzado y fresco pop-jazz con solo de guitarra rockabilly se alzó con el nº1 en Inglaterra, Irlanda, Sudáfrica y Australia, el nº2 en Dinamarca y Suecia, el nº3 en Holanda y el nº6 en España; además de obtener el premio a “Mejor Sencillo del Año” en los prestigiosísimos galardones Brit Awards; entre otros triunfantes aspectos.

I don’t want half-hearted love affairs / No quiero aventuras amorosas a medias,

I need someone who really cares. / necesito a alguien a quien realmente le importe.

Life is too short to play silly games. / La vida es demasiado corta para jugar a juegos tontos.

I’ve promised myself I won’t do that again. / Me prometí a mi mismo que no lo haría más.

(Chorus / Estribillo)

It’s got to be perfect, / Tiene que ser perfecto,

it’s got to be worth it, yeah! / tiene que valer la pena ¡sí!

Too many people take second best, / Demasiadas personas se conforman con poco,

well, I won’t take anything less. / bueno, pues yo no aceptaré eso.

It’s got to be, yeah!, perfect. / Tiene que ser perfecto, ¡sí!

Young hearts are foolish, / Los corazones jóvenes son tontos,

they make such mistakes; / cometen esos errores;

they’re much too eager to give their love away. / están demasiado ansiosos por regalar su amor.

Well, I have been foolish too many times, / Bien, yo también he sido tonto muchas veces,

now I’m determined, I’m gonna get it right. / pero ahora estoy decidido a hacerlo bien.

(Chorus / Estribillo)

Young hearts are foolish, / Los corazones jóvenes son tontos,

they make such mistakes, / cometen esos errores;

they’re much too eager to give their love away. / están demasiado ansiosos por regalar su amor.

Well, I have been foolish too many times, / Bien, yo también he sido tonto muchas veces

now I’m determined, I’m gonna get it right. / pero ahora estoy decidido a hacerlo bien.

(Chorus / Estribillo)

It’s got to be, yeah!, worth it. / Tiene que ser, ¡sí! Vale la pena.

It’s got to be perfect. / Tiene que ser perfecto.

Fairground Attraction (significa “Atracción de feria”) lo formaron en Londres, en 1987, la cantante escocesa Sadenia “Eddie” Reader (ex-corista de Gang of Four), el guitarrista y compositor galés Mark E. Nevin (el cual provenía del grupo Jane Aire and the Belvederes); además de Simon Edwards, al guitarrón mexicano y Roy Dodds, a la batería y la percusión. En ese mismo año 87, dicha banda firmó nada menos que por RCA Records para grabar su debutante álbum, el cual se titularía como The first of a million kisses (nº2 en las listas de Inglaterra, en 1988).

La composición que hoy tratamos tuvo su semilla, aproximadamente un par de años antes, hacia 1986, cuando el propio Mark Nevin vivía con una chica en un apartamento muy modesto de Cricklewood, al norte de la propia Londres. Entonces, una noche que se hallaba tumbado en su cama, Nevin pensó, de manera preocupada, en romper con su pareja debido a que pensaba que no era adecuada para él, sin embargo, también se prometió a si mismo que la próxima ocasión que mantuviese una relación afectiva con alguien aquello debía de ser algo perfecto.

De tal modo, Mark se apercibió que de ahí podía brotar una letra para una espléndida tonada, así que, a la mañana del día posterior él anotó un texto en su libreta, basado en su aprendizaje amoroso. También pensó en una melodía con un par de rimas pero, inicialmente, aquello no le convenció porque los únicos acordes que se le ocurrieron sonaban con un ritmo reggae muy convencional y Nevin se convenció de aquel embrión musical no iba a ir a ninguna parte, por lo que aquella idea quedó hibernada en su cuaderno.

Un tiempo más tarde, Mark Nevin se fue a residir a Akron (Ohio), en Estados Unidos, donde arrancó una segunda relación sentimental con otra mujer pero, con el paso del tiempo, Nevin comenzó a ver que le estaba ocurriendo igual que con su ex-novia de Inglaterra y a sentir que debía romper también con su chica americana pero que, de nuevo, la próxima vez que tuviese un amorío, todo debía ser perfecto.

Es ahí mismo cuando al compositor galés, por fin, le vino a la mente el compás adecuado para aquella tonada en ciernes y la consiguió completar, curiosamente, con la ayuda de su amante estadounidense; la cual era cantante. Así que, él rasgueó su guitarra, ella entonó la letra y ambos grabaron una maqueta en una casette; la cual quedó también olvidada dentro de una caja cuando Mark Nevin regresó a Inglaterra.

Algunos más años tarde, ya con la perspectiva del tiempo, el mismo Nevin sintetizó y confirmó lo anterior declarando que la letra de la canción, efectivamente, habla de tener novias con las que no te ha ido bien; donde el asunto ya no comenzó ni se desarrolló con mucho entusiasmo y que por eso había que suspender la relación pero que la siguiente ocasión debía ser todo sin fallo ninguno; aunque aquellas rupturas previas podían venirte bien para tratar de hacerlo mejor la próxima vez.

Pero retomemos el hilo de la historia. Una vez de vuelta en Londres, el mismo guitarrista Mark Nevin y la vocalista procedente de Glasgow, Sadenia “Eddi” Reader, formaron un dúo, en 1987, y comenzaron a ofrecer una serie de conciertos por diversos pubs de la propia capital inglesa, donde interpretaban parsimoniosas y apesadumbradas canciones de jazz. Entonces, como contraste, Nevin pensó en recuperar, para aquellos directos, aquella citada canción de la maqueta; la cual tituló “Perfect”. De hecho, ésta última era más pegadiza y más dicharachera que las otras piezas y no se la quitaba de la cabeza; aunque Mark no estuvo seguro de si a su compañera artística, Eddi, le gustaría acometer dicho corte porque a ella le iba más a su estilo el interpretar los temas más pausados y tristones que hemos comentado antes.

Sin embargo, ambos se decidieron a interpretar “Perfect” por los bares londinenses, en aquel año 87 y resultó que la gente comenzó a cantarla a coro allá por donde actuaban e incluso, durante aquellos mismos conciertos, uno de los espectadores de la audiencia les lanzó un grito, absolutamente premonitorio, a Mark Nevin y a Eddi Reader diciéndoles que la propia “Perfect” sería nº1 si la lanzaban como single.

El error grave lo cometieron los editores de la sociedad Compact Composers que por 250 libras le compraron a Mark Nevin los derechos de otras 5 canciones que él había compuesto y cuando éste último les pidió 50 libras más por “Perfect”, aquella gente rechazó esa sexta canción. Entonces, RCA Records estuvo al acecho, como dejamos caer previamente y fichó a aquel prometedor grupo que fue conformado, definitivamente, por los aludidos Sadenia “Eddie” Reader, Mark Nevin, Simon Edwards y Roy Dodds.

Una vez establecido como cuarteto Fairground Attraction, la propia Eddie Reader ofreció su propia versión de los hechos al declarar que la mayoría del repertorio del LP The First of a million kisses, con canciones como “Comedy Waltz”, “Mythology” o “Whispers”, era excesivamente melancólico y angustioso con letras sobre separaciones de parejas; así que, para animarse y ponerse a danzar, todos los miembros de la banda estuvieron a favor de incluir “Perfect” a ultima hora, en el propio álbum. Una más que atinada decisión ésta que transformaría, por completo, sus vidas artísticas.

La más que bestial repercusión en Inglaterra les vino a la banda de modo muy repentino y al cuarteto se les hizo extraño llegar a lo más alto de las listas con “Perfect”, en 1988, ya que además, en aquel instante, el panorama musical estaba dominado por hits discotequeros de música electrónica. Sin embargo, los Fairground Attraction consiguieron colarse entre toda esa corriente tecno con aquella optimista canción pop-jazz, a la cual, por cierto, el propio cuarteto había dado por buena en el estudio tan solo en la segunda toma de la grabación.

Al conseguir el nº1 en Gran Bretaña entonces a la banda le correspondió, por derecho propio, actuar en el prestigioso programa televisivo Top of the Pops para tocar “Perfect”. Sin embargo, hubo una parte interna de Eddi Reader que no pudo evitar sentirse abrumada de que una numerosa y alborotada turba de fans se le echaran encima para pedirle un autógrafo y para colmo, algunos seguidores que aún no la conocían bien a la misma Eddie, en vez de pronunciar su nombre, la llamaban por algún verso del popular single. También se dio la curiosidad de que la audiencia se dividió en dos: a los que les encantaba el resto de canciones del excelente álbum The First of a million kisses o a los fans que solo les complacía “Perfect” de esa misma obra debutante, de 1988.

A pesar de que dicha adherente melodía conquistó casi todo el planeta como se sugirió al inicio, sin embargo, no logró cotas realmente importantes en el mercado de Estados Unidos ya que no rebasó el puesto 80 de las listas oficiales de allí.

Resultó, por desgracia, que el también animado siguiente single de la banda, es decir, “Find my love” (nº7 en Inglaterra) ya no obtuvo un aplauso tan masivo (todavía mucho más abajo en las listas se fueron los sencillos posteriores “Clare” o “A smile in a whisper”) y luego todo empeoró, de modo ostensible, cuando el cuarteto se hallaba inmerso en la grabación de su segundo disco Ay fond kiss, en 1989, ya que se desató una trifulca dentro del núcleo de la agrupación que se saldó con la marcha de Mark Nevin (el cual inició, entonces, una colaboración con Morrissey; entre otras cosas) y con la disolución definitiva de Fairground Attraction, en 1990; justo antes de que el segundo LP se publicara.

Por su parte, la tímida escocesa Eddi Reader, a la cual no le interesó apenas nada ni el éxito colosal, ni la fama y ni el dinero que obtuvo el single “Perfect”, ni tampoco le motivó nunca la planetaria parafernalia mediática a la que todo eso podía haber derivado, arrancó luego una longeva y prolífica trayectoria musical en solitario, tras la desaparición del grupo en ese año 90.

Finalmente, el compositor Mark Nevin sí que parece que encontró algo muy cercano a la perfección en el amor con su segunda esposa, con la que él lleva muchos años casado.

Concluiremos comentando que aparte de aparecer “Perfect” en una campaña publicitaria de la cadena de supermercados Asda, en 1990, (lo cual generó un beneficio a esa empresa de 400.000 libras en 4 años y por lo tanto, también hizo ganar muchísimos billetes al autor de la canción, Mark Nevin) y de utilizarse, hasta la saciedad, dicha tonada en algún que otro anuncio televisivo, también se efectuaron hasta 30 versiones entre las cuales destacaremos la de Baillie and the Boys (1990), Petty Booka (1996), Bonnie Pink (2005) y The Overtones (2012).