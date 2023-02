Squid tendrán nuevo disco en junio, escucha un adelanto

Squid son una de las nuevas sensaciones de ese renacer del post-punk británico (consulta aquí el especial). La joven banda nos sorprendía en la primavera de 2021 con su debut, un Bright Green Field (Warp Records) un disco lleno de pildorazos urgentes.

Ahora anuncian su continuación, O Monolith, que saldrá ala venta el próximo 9 de junio a través de Warp Records. Un trabajo de largo recorrido, ya que como confirma la banda,solo dos semanas después de la salida de Bright Green Field mientras que estaban de gira, empezaron a trabajar en él: “Si no fuera por esa gira estos temas no existirían. La gente estaba tan ansiosa por ver música en vivo que pensamos que podíamos tocar cualquier cosa, incluso si no estaba terminada. De una forma u otra, tocamos alrededor del 80% de O Monolith, en su mayoría sin letra”.

Las melodías se fusionaron en locales de ensayo en los alrededores de Bristol, donde tenían su hogar en aquel entonces, hasta que finalmente se trasladaron a los sofisticados estudios Real World de Peter Gabriel en Wiltshire. Este cambio de escenario impulsó aún más la evolución del sonido de la banda, transformando su estilo post-punk angustioso en algo más fluido y amplio.

Aunque Squid nacieron en Brighton, ahora tienen su centro de operaciones principalmente en el sur de Londres, todos los miembros están profundamente conectados con el West Country, un vínculo que se reforzó durante el proceso de grabación. O Monolith es una síntesis perfecta del entorno que rodea el estudio. Según comentan: «hay un tema recurrente en la relación de las personas con el medio ambiente en todo momento, incluyendo alusiones a la crisis ambiental, el papel de la vida doméstica y la sensación de desplazamiento que se experimenta cuando se está lejos durante mucho tiempo». La música folk británica también encontró su camino naturalmente en algunas canciones, gracias a las grabaciones de campo realizadas en la zona circundante del estudio.

«Swing (in a Dream)» es un primer vistazo a esta nueva fase de Squid que está llena de momentos audaces y explosivos que se basan en detalles creados en un clímax claustrofóbico. Sobre el nuevo sencillo, el cantante y baterista Ollie Judge explica: “Nos inspiramos en un sueño que tuve sobre una pintura llamada The Swing de Jean-Honoré Fragonard. En mi sueño yo estaba en la pintura pero estaba inundada y todo se estaba alejando flotando”.

Escucha ‘Swing (in a Dream)’ de Squid