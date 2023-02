Singles Supremos: «The hardest button to button», de White Stripes

We started living in an old house.

My ma gave birth

and we were checking it out.

It was a baby boy,

so we bought him a toy,

it was a ray gun and it was 1981We named him “Baby”.

He had a toothache, he started crying,

it sounded like an earthquake.

It didn’t last long because I stopped it.

I grabbed a rag doll

and stuck some little pins in itNow we’re a family

and we’re alright now .

We got money and a little place

to fight now.

We don’t know you

and we don’t owe you

but if you see us around,

I got something else to show you. Now it’s easy when

you don’t know better.

You think it’s sleazy?

then put it in a short letter.

We keep warm but there’s just

something wrong with you.

Just feel that you’re

the hardest little button to button I had opinions that didn’t matter.

I had a brain that felt like pancake batter.

I got a backyard with nothing in it

except a stick, a dog

And a box with something in it. The hardest button to button.

The hardest button to button.

The hardest button to button.

The hardest button to button.

Empezamos a vivir en una casa vieja.

Mi mamá dio a luz

y nosotros lo estuvimos comprobando.

Era un pequeño nene

y entonces le compramos un juguete,

era una pistola de rayos y era el año 1981.Le llamamos “Bebé”.

Tenía dolor de muelas y empezó a llorar,

sonaba como un terremoto.

Ésto no duró mucho porque lo detuve.

Agarré un muñeco de trapo

y clavé algunos pequeños alfileres en élAhora somos una familia

y ahora estamos bien.

Tenemos dinero y un pequeño sitio

para pelear ahora.

No te conocemos

y no te debemos nada

pero si nos ves por ahí,

tengo algo más que mostrarte. Ahora es fácil hablar,

cuando no sabes como es el asunto.

¿Piensas que es sórdido?,

entonces ponlo en una carta resumida.

Nos sentimos afectuosos pero, simplemente,

hay algo que no va bien contigo.

Únicamente, siento que tú eres

el pequeño botón más difícil de abotonar. Tenía opiniones que no importaban.

Tenía una mente blanda como una crep.

Conseguí un patio sin nada dentro

excepto un bastón, un perro

y una caja con algo en su interior. El botón más difícil de abotonar.

El botón más difícil de abotonar.

El botón más difícil de abotonar.

El botón más difícil de abotonar.