Singles Supremos: «Who can it be now?» de Men at Work

Who can it be knocking at my door?

Go away, don’t come ‘round here no more.

Can’t you see that it’s late at night?

I’m very tired and I’m not feeling right.

All I wish is to be alone.

Stay away, don’t you invade my home.

Best off if you hang outside.

Don’t come in, I’ll only run and hide.Who can it be now? Who can it be now?

Who can it be now? Who can it be now? Who can it be knocking at my door?

Make no sound, tip-toe across the floor.

If he hears, he’ll knock all day.

I’ll be trapped and here I’ll have to stay.

I’ve done no harm, I keep to myself.

There’s nothing wrong

with my state of mental health.

I like it here with my childhood friend.

Here they come, those feelings again . Who can it be now? Who can it be now?

Who can it be now? Who can it be now? Is it the men come to take me away?

Why do they follow me?

It’s not the future that I can see,

It’s just my fantasy, Yeah! Oh, who can it be now? Who can it be now?

Who can it be now? Who can it be now?

Who can it …?, who can it …?

Who can it be now?

¿Quién puede ser el que llama a mi puerta?

Lárgate y no vuelvas más por aquí.

¿No ves que es tarde y de noche?

Estoy cansado y no me siento bien.

Todo lo que deseo es estar solo.

Quédate lejos, no invadas mi casa.

Mucho mejor si te quedas fuera.

No entres porque solo correré y me ocultaré.¿Quién puede ser ahora?

¿Quién puede ser ahora? ¿Quién puede ser el que golpea en mi puerta?

No hagas ruido, cruza el piso de puntillas.

Si te escucha, llamará todo el día.

Estaré atrapado y tendré que quedarme aquí.

No he hecho ningún mal, no deseo compañía.

No hay nada que esté mal

en mi estado de salud mental.

Estoy bien aquí con mi amigo de la infancia.

Aquí vienen otra vez esas sensaciones. ¿Quién puede ser ahora?

¿Quién puede ser ahora? ¿Son los hombres los que vienen a llevarme?

¿Por qué me siguen?

Lo que veo no es el futuro,

es solo mi fantasía. ¡Sí! ¡Oh! ¿Quién puede ser ahora?

¿Quién puede ser ahora?

¿Quién puede…?, ¿Quién puede …?

¿Quién puede ser ahora?