El próximo 25 de marzo se publica Visiones, el nuevo álbum de la chilena Soledad Vélez que se anunció hace algunas semanas un mes con “Esperarte“.

“BAE” es el segundo single del disco, una canción que le canta al BAE (Before Anyone Else) cuando nos terminan y se van. Así rompiéndonos el corazón. La música baila un ritmo lento acompañado de sintetizadores y bases electrónicas.

Escucha ‘BAE’ de Soledad Vélez