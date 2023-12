Sound Isidro Vibra Mahou suma 30 nuevos nombres a su ciclo

Sound Isidro Vibra Mahou anuncia casi treinta nuevos artistas para su décima edición, que tendrá lugar durante los meses de abril y mayo en una veintena de salas de conciertos de Madrid.

Entre los destacados, se encuentra el argentino Dano, figura destacada del rap iberoamericano. También, rusowsky, ícono del nuevo pop estatal, agregando una segunda fecha debido a la alta demanda. La diversidad de la música urbana se revela con artistas como Bewis de la Rosa, Nico Miseria, K1ZA y LaBlackie, cada uno aportando su estilo único.

El rock en todas sus formas tiene un lugar especial, con A Place to Bury Strangers y MAQUINA. representando al noise-rock global. Merina Gris desde el País Vasco fusiona texturas que van desde el nu metal hasta el rock sinfónico, mientras Perro, con su sarcasmo y math-rock, promete un directo incendiario.

El garage-rock madrileño está presente con Axolotes Mexicanos y Los Chivatos. La versatilidad de BERNARDA, Diamante Negro, nusar3000 y 1111, desafía las categorías. También destacan proyectos del nuevo punk estatal, como Sin Bragas, Tetas Frías, Ruïnosa, Strippers de Rahola, Endora y sus vicios, y Las Marikarmen.

Todos ellos se suman a los ya confirmados Rusowsky, The Change, Mushkaa, John Pollõn, Cecilio G, Dellachaouen, Xina Mora, Playback Maracas, Hofe x 4:40, Mirua, Atención Tsunami, Courting…

Toma nota de los conciertos de Sound Isidro Vibra Mahou

Jueves 4 de abril: LaBlackie @ Clamores [entradas]

Viernes 5 de abril: Mushkaa @ Shoko [entradas]

Viernes 5 de abril: Carmen Xía @ Café La Palma [entradas]

Sábado 6 de abril: Zuaraz @ Sala Villanos [entradas]

Sábado 6 de abril: Marala @ Clamores [entradas]

Sábado 6 de abril: Sin Bragas + Ruïnosa y las Strippers de Rahola @ Trash Can [entradas]

Lunes 8 de abril: Folly Group @ Maravillas Club [entradas]

Martes 9 de abril: Courting @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 12 de abril: Mundo Prestigio @ Siroco [entradas]

Viernes 12 de abril: Hofe x 4:40 + Mirua @ El Sol [entradas]

Viernes 12 de abril: K1ZA @ Independance [entradas]

Sábado 13 de abril: Quentin Gas & Los Zíngaros @ Siroco [entradas]

Sábado 13 de abril: Tetas Frías + Endora y sus vicios @ Trash Can [entradas]

Martes 16 de abril: Francis of Delirium @ Maravillas Club [entradas]

Jueves 18 de abril: Dano @ La Riviera [entradas]

Viernes 19 de abril: Cecilio G @ Shoko [entradas]

Viernes 19 de abril: Casapalma @ Cadavra [entradas]

Sábado 20 de abril: airu @ Sala Vesta [entradas]

Sábado 20 de abril: A Place to Bury Strangers + MAQUINA. @ El Sol [entradas]

Sábado 20 de abril: Las Marikarmen @ Trash Can [entradas]

Jueves 25 de abril: Xina Mora @ Clamores [entradas]

Viernes 26 de abril: Nerve Agent @ BUT [entradas]

Viernes 26 de abril: Atención Tsunami @ El Sol [entradas]

Sábado 27 de abril: Merina Gris @ Hangar 48 [entradas]

Sábado 4 de mayo: Dellachaouen @ El Sótano [entradas]

Jueves 9 de mayo: Júlia Colom @ Clamores [entradas]

Jueves 9 de mayo: rusowsky @ La Riviera [SEGUNDA FECHA]

Viernes 10 de mayo: rusowsky @ La Riviera [SOLD OUT]

Viernes 10 de mayo: The Change @ The Bassement [entradas]

Viernes 10 de mayo: Axolotes Mexicanos + Los Chivatos @ BUT [entradas]

Viernes 10 de mayo: nusar3000 @ Siroco [entradas]

Sábado 11 de mayo: vatocholo @ El Sol [entradas]

Sábado 11 de mayo: Chaqueta de Chándal @ Café La Palma [entradas]

Jueves 16 de mayo: sistema de entretenimiento @ El Sol [entradas]

Jueves 16 de mayo: Nico Miseria @ Copérnico [entradas]

Viernes 17 de mayo: John Pollõn @ Shoko [entradas]

Viernes 17 de mayo: Bulego @ Hangar 48 [entradas]

Viernes 17 de mayo: Bewis de la Rosa @ MON Live [entradas]

Sábado 18 de mayo: Prison Affair + Finale @ BUT [entradas]

Sábado 18 de mayo: Playback Maracas @ Clamores [entradas]

Sábado 18 de mayo: Bernarda + Diamante Negro @ Copérnico [entradas]

Jueves 23 de mayo: 1111 @ Café La Palma [entradas]

Viernes 31 de mayo: kindapatri @ Clamores [entradas]

Viernes 31 de mayo: El Bobo de las 3000 @ El Sol [entradas]

Sábado 1 de junio: Perro @ Sala Copérnico [entradas]

Viernes 7 de junio: Alavedra @ El Sol [entradas]

Jueves 13 de junio: Sonido Gallo Negro @ Clamores [entradas]

Viernes 14 de junio: Chancha Vía Circuito B2B El Búho @ Sala Copérnico [entradas]

Viernes 14 de junio: Ferran Palau @ Sala Villanos [entradas]